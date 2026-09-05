¿Lloverá durante la final de Miss Universe Panamá? Este es el pronóstico para esta noche

La gran final de Miss Universe Panamá 2026 se realizará este sábado 5 de septiembre en la Arena Roberto Durán, y quienes asistirán al evento también estarán pendientes de las condiciones del tiempo durante la noche.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó condiciones de inestabilidad atmosférica para este fin de semana, mientras que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso preventivo por lluvias y tormentas significativas en el país.

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De acuerdo con el escenario meteorológico previsto, la llegada de una onda tropical favorecerá un incremento de la inestabilidad, con posibilidad de lluvias de intensidad variable, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos sectores del territorio nacional.

¿Lloverá durante la final de Miss Universe Panamá?

Para quienes acudirán a la Arena Roberto Durán, las condiciones meteorológicas pueden variar durante la jornada, por lo que existe la posibilidad de que se registren lluvias en distintos momentos del día.

El pronóstico para la noche contempla un ambiente mayormente nublado y húmedo, con temperaturas cálidas propias de la temporada lluviosa.

La gran final está programada para comenzar a las 8:00 p. m., mientras que las puertas de la Arena Roberto Durán abrirán a las 6:30 p. m.

Por tratarse de un pronóstico meteorológico, las condiciones pueden cambiar durante el día. Por ello, se recomienda a quienes asistirán al evento consultar las actualizaciones oficiales del IMHPA y Sinaproc antes de salir.

Miss Universe Panamá 2026: horario de la final

La gran final del certamen se realizará este sábado 5 de septiembre.

Datos del evento:

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026

sábado 5 de septiembre de 2026 Lugar: Arena Roberto Durán

Arena Roberto Durán Apertura de puertas: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Inicio del show: 8:00 p. m.

La gala reunirá a las candidatas que compiten por la corona de Miss Universe Panamá 2026, cuyo título dará a la ganadora la oportunidad de representar al país en la edición número 75 de Miss Universe.

Ante las condiciones meteorológicas previstas, quienes se desplacen hacia la Arena Roberto Durán deben tomar precauciones y considerar posibles lluvias durante sus recorridos. En caso de emergencia, Sinaproc recomienda comunicarse al 911 o a sus líneas de atención.