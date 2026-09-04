Esperaron desde 2017: nuevos beneficiarios del MIDES reciben sus Tarjetas Clave Social

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) incorporó a 3,833 nuevos beneficiarios de sus programas sociales mediante la entrega de Tarjetas Clave Social a panameños que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema y que cumplen con los criterios establecidos para recibir las transferencias monetarias.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, se trasladó a las provincias centrales para acompañar la jornada de entrega y conocer las historias de algunos de los nuevos beneficiarios, entre ellos adultos mayores que esperaron varios años para incorporarse a los programas sociales.

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MIDES: más de 5 mil tarjetas serán distribuidas

A las 3,833 nuevas Tarjetas Clave Social se suman 1,771 tarjetas que serán distribuidas en la comarca Ngäbe-Buglé y Veraguas a beneficiarios que anteriormente recibían sus transferencias en efectivo.

Con este cambio, estas personas podrán recibir los pagos mediante una modalidad que el MIDES describe como más segura, ágil y directa.

Durante el recorrido por las provincias centrales, la ministra encabezó la entrega de 445 tarjetas en Herrera y 250 en Los Santos, mientras que en Veraguas se distribuirán otras 559.

Algunos beneficiarios esperaban desde 2017

La jornada tiene un significado especial para algunos de los nuevos beneficiarios, debido a que varias personas esperaban desde 2017 ser incorporadas a los programas sociales del MIDES.

La ministra Carles pidió a los beneficiarios administrar responsablemente los recursos y cumplir con las corresponsabilidades establecidas en cada programa.

Entre los programas de protección social mencionados por el MIDES se encuentran 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio Nutricional.

¿Cuándo será el tercer pago del MIDES en 2026?

El MIDES informó que el tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) de 2026 mediante Tarjeta Clave Social se realizará del 7 al 18 de septiembre.

Posteriormente, del 21 al 25 de septiembre, se atenderá a los beneficiarios que viven en áreas de difícil acceso, mediante la modalidad correspondiente.

En total, durante este tercer pago 187,056 panameños recibirán B/.54,445,670 en transferencias.

El MIDES indicó que, durante la administración de Beatriz Carles, se han incorporado 14,315 beneficiarios mediante Tarjeta Clave Social y otros 1,021 beneficiarios en áreas de difícil acceso.

La institución sostiene que la ampliación de la cobertura busca que más personas en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a los programas de protección social del Estado.