Realizan por primera vez en Panamá cirugía para tratar cáncer de hueso en un niño de 8 años

Un niño de 8 años diagnosticado con sarcoma (cáncer de hueso) fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Ciudad de la Salud por un equipo de especialistas, entre los que participaron dos cirujanos italianos.

Esta cirugía, la primera de este tipo que se realiza en el país, fue posible gracias a la coordinación entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), tras una solicitud tramitada por el Despacho de la Primera Dama.

El MINSA gestionó el traslado desde Italia del doctor Costantino Errani, ortopeda oncólogo, y del doctor Paolo Sassu, microcirujano. Por su parte, el médico ortopeda Ahmed Atherley lideró el equipo quirúrgico.

“Estamos logrando una unificación real en beneficio del pueblo panameño. Esta integración permite que cualquier ciudadano pueda ser atendido en estas instalaciones de primer nivel, sin importar su condición prestacional”, destacó el ministro de Salud, Fernando Boyd.