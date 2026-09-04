Festival Ícaro Panamá 2026 continúa en la capital con cine centroamericano y panameño

El 19.º Festival Ícaro Panamá de Cine Centroamericano arrancó este miércoles 2 de septiembre en el Cine Universitario de la Universidad de Panamá, con la participación de diplomáticos, autoridades culturales y universitarias, cineastas y realizadores.

El festival es organizado por el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) y la Fundación FAE, con el auspicio del Ministerio de Cultura (MiCultura).

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Durante la inauguración participaron la directora nacional de Cine de MiCultura, Sheila González; la directora de Cultura de la Universidad de Panamá, Ana Elena Porras, en representación del rector Eduardo Flores; y el productor del festival, Roberto Enrique King.

Cine de distintos países llega a Panamá

La programación continúa este jueves 3 de septiembre con una selección de cinco cortometrajes provenientes de distintos países.

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Entre las producciones que serán proyectadas se encuentran A veces quisiera arrancarme la piel, de Honduras, dirigida por Bárbara Escalante; Desatarnos, de Guatemala, de Irena Maria Obiols; Una lección diferente, de El Salvador, dirigida por Paolo Salinas y Arturo López Rodas; Pesadumbre, de México, de Jorge Enrique González; y Astronauta, de Italia, dirigida por Giorgio Giampá.

Las películas abordan temas como la memoria, la pérdida, la autonomía, la violencia, el silencio y los vínculos familiares.

La cartelera continúa el viernes

El viernes 4 de septiembre se presentarán Saq Nikté y el espíritu de la máscara, de Guatemala, dirigida por Ester Weiner; Nos atraviesa un cuerpo de agua, de Costa Rica, de Carolina Fung; y Colosal, de República Dominicana, dirigida por Nayibe Tavares-Abel.

Colosal, ganadora de Mejor Largo Documental Internacional, explora los secretos de una familia que se entrelazan con la historia de la dictadura en República Dominicana.

Sábado dedicado al cine panameño

La programación del sábado 5 de septiembre estará dedicada al cine panameño, una jornada que permitirá al público conocer producciones nacionales dentro de la programación del festival.

Pero el recorrido del Ícaro Panamá no termina en la capital.

Del 7 al 11 de septiembre, el festival continuará su programación en Colón, Metetí, David, Boquete, Puerto Armuelles, Changuinola y Almirante, con funciones de entrada gratuita.

El Festival Ícaro Panamá se convierte así en un espacio para acercar el cine centroamericano, internacional y panameño a diferentes públicos y ciudades del país.

Para consultar la cartelera y conocer los horarios de las funciones, el público puede seguir las redes sociales de @faepanama y @icaropanama.