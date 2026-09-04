Colón Nacionales -  4 de septiembre de 2026 - 11:22

MINSA realizará feria de salud este domingo con vacunación, pruebas de VIH y más

El MINSA realizará este domingo 6 de septiembre una feria de salud en Portobelo, Colón, con vacunación, pruebas de VIH, atención médica y más.

MINSA realizará feria de salud este domingo 

MINSA realizará feria de salud este domingo 

MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció una Feria de Salud de Promoción y Prevención “Con Salud y Bienestar” en el distrito de Portobelo, provincia de Colón, como parte de las jornadas de atención y prevención dirigidas a la comunidad.

La actividad se realizará este domingo 6 de septiembre, en el Centro Educativo Jacoba Urriola Solís, en horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a diferentes servicios y orientaciones en materia de salud.

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MINSA: ¿Qué servicios ofrecerá la feria?

El MINSA informó que la feria contará con:

  • Servicios médicos
  • Vacunación
  • Pruebas de VIH
  • Pruebas de laboratorio
  • Atención de salud mental
  • Orientación odontológica
  • Farmacia
  • Atención veterinaria para perros y gatos
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La actividad busca acercar servicios de promoción y prevención de la salud a los residentes de Portobelo y brindar atención en diferentes áreas tanto para las personas como para sus mascotas.

El MINSA invita a la población a participar de esta jornada este domingo y aprovechar los servicios disponibles en el Centro Educativo Jacoba Urriola Solís.

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