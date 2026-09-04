MINSA realizará feria de salud este domingo con vacunación, pruebas de VIH y más

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció una Feria de Salud de Promoción y Prevención “Con Salud y Bienestar” en el distrito de Portobelo, provincia de Colón, como parte de las jornadas de atención y prevención dirigidas a la comunidad.

La actividad se realizará este domingo 6 de septiembre, en el Centro Educativo Jacoba Urriola Solís, en horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a diferentes servicios y orientaciones en materia de salud.

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MINSA: ¿Qué servicios ofrecerá la feria?

El MINSA informó que la feria contará con:

Servicios médicos

Vacunación

Pruebas de VIH

Pruebas de laboratorio

Atención de salud mental

Orientación odontológica

Farmacia

Atención veterinaria para perros y gatos

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La actividad busca acercar servicios de promoción y prevención de la salud a los residentes de Portobelo y brindar atención en diferentes áreas tanto para las personas como para sus mascotas.

El MINSA invita a la población a participar de esta jornada este domingo y aprovechar los servicios disponibles en el Centro Educativo Jacoba Urriola Solís.