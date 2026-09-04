CSS prepara B/.230.3 millones para medicamentos en 2027: dispensará 23.6 millones de medicinas

La Caja de Seguro Social (CSS) estima destinar más de B/.230.3 millones a la compra de medicamentos durante 2027, como parte de su planificación para garantizar el abastecimiento de medicinas a los asegurados.

La entidad también proyecta dispensar aproximadamente 23,610,133 medicamentos el próximo año, lo que representaría un incremento de 7.2% frente a las 22,025,517 medicinas previstas para 2026.

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Según la CSS, este aumento en la cantidad de medicamentos disponibles se apoyará, entre otros mecanismos, en la estrategia de licitaciones de compras a precio único, que ha permitido adquirir los productos a un menor costo.

CSS destaca ahorro de más de B/.25 millones

La @CSSPanama informa que en la vigencia 2027 estima destinar más de B/.230.3 millones a la compra de medicamentos, además, proyecta dispensar cerca de 23,610,133 medicinas, lo que representaría un incremento de 7.2% en comparación con el año 2026, en el que se ha previsto… pic.twitter.com/MUyMWIOrrx — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2026

La institución explicó que este mecanismo de compra le ha permitido generar un ahorro de más de B/.25 millones al año.

“En términos prácticos, esto quiere decir que el presupuesto de B/.230.3 millones actualmente alcanza para adquirir medicamentos por un valor superior a B/.255 millones”, destacó la CSS. “En términos prácticos, esto quiere decir que el presupuesto de B/.230.3 millones actualmente alcanza para adquirir medicamentos por un valor superior a B/.255 millones”, destacó la CSS.

La entidad sostiene que este modelo permite aprovechar de mejor manera los recursos destinados a la compra de medicamentos y ampliar la capacidad de adquisición.

¿Cuánto gastará la CSS en medicamentos en 2026?

De acuerdo con las proyecciones de la institución, al cierre de 2026 la CSS habrá destinado aproximadamente B/.207.0 millones al renglón de medicamentos. Para 2027, el presupuesto estimado aumentaría en B/.23.3 millones, hasta superar los B/.230 millones.

La CSS indicó que estas proyecciones forman parte de las acciones dirigidas a fortalecer el abastecimiento de medicamentos y responder a las necesidades de los asegurados durante el próximo año.

El incremento previsto tanto en el presupuesto como en la cantidad de medicamentos a dispensar será uno de los principales componentes de la planificación de la institución para 2027.