CSS prepara B/.230.3 millones para medicamentos en 2027: dispensará 23.6 millones de medicinas

La Caja de Seguro Social (CSS) estima destinar más de B/.230.3 millones a la compra de medicamentos durante 2027, como parte de su planificación para garantizar el abastecimiento de medicinas a los asegurados.
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Según la CSS, este aumento en la cantidad de medicamentos disponibles se apoyará, entre otros mecanismos, en la estrategia de licitaciones de compras a precio único, que ha permitido adquirir los productos a un menor costo.
CSS destaca ahorro de más de B/.25 millones
La institución explicó que este mecanismo de compra le ha permitido generar un ahorro de más de B/.25 millones al año.
La entidad sostiene que este modelo permite aprovechar de mejor manera los recursos destinados a la compra de medicamentos y ampliar la capacidad de adquisición.
¿Cuánto gastará la CSS en medicamentos en 2026?
De acuerdo con las proyecciones de la institución, al cierre de 2026 la CSS habrá destinado aproximadamente B/.207.0 millones al renglón de medicamentos. Para 2027, el presupuesto estimado aumentaría en B/.23.3 millones, hasta superar los B/.230 millones.
La CSS indicó que estas proyecciones forman parte de las acciones dirigidas a fortalecer el abastecimiento de medicamentos y responder a las necesidades de los asegurados durante el próximo año.
El incremento previsto tanto en el presupuesto como en la cantidad de medicamentos a dispensar será uno de los principales componentes de la planificación de la institución para 2027.