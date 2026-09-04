Anuncio del MOP: Habrá cierres en la avenida Omar Torrijos por trabajos del Cuarto Puente

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se realizarán cierres parciales en la avenida Omar Torrijos Herrera, en el corregimiento de Ancón, debido a trabajos relacionados con la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.
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MOP: Cierres en la avenida Omar Torrijos por trabajos del Cuarto Puente
El MOP indicó que los cierres parciales se desarrollarán durante jornadas de 24 horas en las siguientes fechas:
- Jueves 3 de septiembre de 2026
- Viernes 4 de septiembre de 2026
- Sábado 5 de septiembre de 2026
- Lunes 7 de septiembre de 2026
¿Dónde serán?
La intervención se realizará específicamente en la avenida Omar Torrijos Herrera, en el área del Intercambiador Este, corregimiento de Ancón.
Ante estos trabajos, se recomienda a los conductores que utilizan esta vía tomar las precauciones necesarias y considerar posibles afectaciones en la circulación durante las jornadas de intervención.
Los cierres forman parte de las actividades de ejecución del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.