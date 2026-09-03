Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 15:51

ASEP: 83% de los clientes no tendrá aumento en la tarifa eléctrica hasta diciembre

La ASEP mantiene una fiscalización permanente para verificar que las empresas distribuidoras apliquen correctamente la tarifa eléctrica.

Administradora general de la ASEP

Administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo.

@Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

Desde el 1 de septiembre de 2026 entraron en vigencia los nuevos pliegos tarifarios de distribución y comercialización de energía eléctrica, que regirán hasta el 31 de agosto de 2030. La ASEP mantiene una fiscalización permanente para verificar que las empresas distribuidoras apliquen correctamente estas tarifas y que la facturación de cada usuario corresponda a lo establecido.

Con el nuevo esquema tarifario y los aportes del Estado a través del FET y el FTO, aproximadamente el 83% de los clientes no tendrá un incremento derivado del ajuste entre septiembre y diciembre de 2026. Para el 17% restante, el Gobierno Nacional otorgará un aporte adicional para cubrir la diferencia.

“La responsabilidad de la ASEP es que las tarifas se apliquen correctamente y que cada usuario pague lo que corresponde. Vamos a fiscalizar la facturación y a atender cualquier situación que pueda afectar sus derechos”, señaló la administradora general, Zelmar Rodríguez Crespo.

Ante dudas o inconformidades con tu factura eléctrica, puedes acudir a la ASEP para recibir orientación y presentar tu reclamo cuando corresponda. Seguimos fiscalizando para proteger tus derechos y verificar que pagues lo que corresponde.

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