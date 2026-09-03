ASEP: 83% de los clientes no tendrá aumento en la tarifa eléctrica hasta diciembre

Desde el 1 de septiembre de 2026 entraron en vigencia los nuevos pliegos tarifarios de distribución y comercialización de energía eléctrica, que regirán hasta el 31 de agosto de 2030. La ASEP mantiene una fiscalización permanente para verificar que las empresas distribuidoras apliquen correctamente estas tarifas y que la facturación de cada usuario corresponda a lo establecido.

Con el nuevo esquema tarifario y los aportes del Estado a través del FET y el FTO, aproximadamente el 83% de los clientes no tendrá un incremento derivado del ajuste entre septiembre y diciembre de 2026. Para el 17% restante, el Gobierno Nacional otorgará un aporte adicional para cubrir la diferencia.

“La responsabilidad de la ASEP es que las tarifas se apliquen correctamente y que cada usuario pague lo que corresponde. Vamos a fiscalizar la facturación y a atender cualquier situación que pueda afectar sus derechos”, señaló la administradora general, Zelmar Rodríguez Crespo.

Ante dudas o inconformidades con tu factura eléctrica, puedes acudir a la ASEP para recibir orientación y presentar tu reclamo cuando corresponda. Seguimos fiscalizando para proteger tus derechos y verificar que pagues lo que corresponde.