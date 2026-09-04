Pensión mínima de B/.600 para jubilados: esta es la gran duda que la CSS pide aclarar

La posibilidad de establecer una pensión mínima de B/.600 para determinados jubilados y pensionados continúa en análisis. La mesa técnica que estudió el proyecto de Ley 491, relacionado con la compensación de las jubilaciones y pensiones, concluyó sus reuniones en la Asamblea Nacional.

Ahora, el análisis de la iniciativa pasará nuevamente al pleno legislativo, donde los diputados deberán evaluar los consensos alcanzados durante las reuniones técnicas y definir el futuro del proyecto.

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Uno de los principales puntos que permanece sobre la mesa es determinar quiénes serían realmente elegibles para recibir la compensación hasta alcanzar los B/.600.

Pensión mínima de B/.600 para jubilados: ¿Qué pidió la CSS?

Una mesa técnica de la @asambleapa inició el análisis del proyecto de Ley 491 que busca equiparar las pensiones inferiores de 600 dólares con un fondo especial. pic.twitter.com/J5w8OEsqjr — Telemetro Reporta (@TReporta) August 24, 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) solicitó precisar cuántos jubilados y pensionados serían beneficiados con la propuesta de equiparación de las pensiones inferiores a B/.600. La institución explicó que actualmente administra siete tipos de pensiones cuyos beneficiarios pueden tener ingresos por debajo de ese monto.

Por esta razón, la CSS considera necesario establecer con precisión cuáles son las condiciones que deberán cumplir las personas para acceder al beneficio y cuál sería el universo real de beneficiarios.

¿Todos los jubilados que reciben menos de B/.600 recibirían el aumento?

Por ahora, no se puede afirmar que todos los jubilados y pensionados que reciben menos de B/.600 pasarían automáticamente a cobrar ese monto.

El proyecto de Ley 491 plantea una compensación para las jubilaciones y pensiones inferiores a B/.600, pero el alcance exacto de la medida y los criterios de elegibilidad forman parte de los aspectos que deberán ser definidos en el proceso legislativo.

@GRACEHERNÁNDEZ

La preocupación de la CSS está relacionada precisamente con la diversidad de pensiones que administra y con la necesidad de determinar cuáles estarían contempladas dentro de la propuesta.

Diputados deberán evaluar los consensos

El proyecto fue analizado en una mesa técnica de la Asamblea Nacional con la participación de organizaciones y representantes de la CSS. El diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, ha defendido la viabilidad del proyecto y su objetivo de beneficiar a los adultos mayores.

Con la conclusión de la mesa técnica, la expectativa se centra ahora en la discusión que tendrá lugar en el pleno legislativo, donde los diputados deberán considerar las propuestas y consensos alcanzados antes de avanzar con el proyecto.

Por el momento, la pensión mínima de B/.600 no constituye un beneficio general aprobado, y todavía debe definirse el alcance de la propuesta y quiénes cumplirían con los requisitos para recibirla.