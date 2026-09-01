PRISMA celebra 15 años consolidando a Panamá como epicentro de la danza contemporánea

Del 31 de agosto al 27 de septiembre, el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá (PRISMA), en alianza con el Ministerio de Cultura, celebrará su decimoquinta edición con una programación de casi un mes que reunirá a compañías de Europa, Iberoamérica y Panamá.

La agenda del festival incluirá espectáculos gratuitos, formación profesional y la participación de bailarines panameños en reconocidas compañías internacionales.

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Desde su creación en 2012, PRISMA se ha consolidado como una plataforma para el intercambio cultural, la formación artística y el desarrollo de nuevos públicos en Panamá.

Compañías internacionales y talento panameño

Entre los momentos más esperados de esta edición se encuentra la gran apertura, a cargo de la compañía alemana tanzmainz, que presentará Soul Chain, de Sharon Eyal.

El cierre estará a cargo de Gauthier Dance, también de Alemania, con Turning of Bones, de Akram Khan.

Ambas producciones contarán con la participación especial de bailarines panameños. José Garrido formará parte de Soul Chain, mientras que Tuti Cedeño participará en Turning of Bones.

Además de las funciones programadas en el Teatro Nacional, el Ateneo de Ciudad del Saber y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el festival llevará la danza a espacios públicos mediante intervenciones gratuitas, incluyendo el Metro de Panamá.

Formación artística y actividades gratuitas

En el ámbito formativo, PRISMA continuará desarrollando sus programas de educación artística con clases maestras gratuitas y laboratorios de creación.

Como parte de la celebración de su decimoquinto aniversario y en alianza con Ciudad del Saber, también se publicará el libro de crítica Prisma de pasos y voces.

Boletos y programación

El calendario completo del festival puede consultarse en su sitio web oficial. Los boletos están disponibles a través de Panatickets, con preventa hasta el 15 de agosto.