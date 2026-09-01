Grúa quedó atascada bajo un puente y causó tranque en San Miguelito: ATTT impone multa de $1,000

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) impuso una multa de $1,000 al conductor de una grúa que quedó atascada debajo de un puente vehicular en San Miguelito.
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Grúa quedó atascada debajo de un puente en San Miguelito
El vehículo de carga quedó atrapado debajo de la estructura debido a las dimensiones del equipo que transportaba, generando dificultades para la circulación vehicular.
La situación ocasionó un fuerte tranque en el sector y afectó el desplazamiento de numerosos conductores. Tras el incidente, la ATTT informó que se impuso una sanción de $1,000 al conductor.
ATTT recuerda requisitos para transportar cargas
La entidad recomendó a los conductores y empresas verificar previamente las condiciones necesarias antes de realizar el traslado de equipos o cargas de grandes dimensiones.
Entre las recomendaciones señaladas están:
- Verificar las dimensiones de la carga.
- Revisar las condiciones y características de la ruta.
- Confirmar que se cuentan con los permisos requeridos antes del traslado.
La ATTT recordó que transportar cargas sin cumplir con las medidas correspondientes o sin contar con los permisos previos requeridos puede estar sujeto a las sanciones establecidas en el Reglamento de Tránsito.