Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 11:43

Grúa quedó atascada bajo un puente y causó tranque en San Miguelito: ATTT impone multa de $1,000

La ATTT impuso una multa de $1,000 al conductor de una grúa que quedó atascada debajo de un puente en San Miguelito y provocó un congestionamiento.

Tranque en San Miguelito

Tranque en San Miguelito

@conc5panama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) impuso una multa de $1,000 al conductor de una grúa que quedó atascada debajo de un puente vehicular en San Miguelito.

El incidente se registró mientras la grúa transportaba un equipo con dirección hacia Panamá Norte, lo que provocó un importante congestionamiento vehicular y afectaciones en la movilidad de los conductores que transitaban por el área.

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Grúa quedó atascada debajo de un puente en San Miguelito

El vehículo de carga quedó atrapado debajo de la estructura debido a las dimensiones del equipo que transportaba, generando dificultades para la circulación vehicular.

La situación ocasionó un fuerte tranque en el sector y afectó el desplazamiento de numerosos conductores. Tras el incidente, la ATTT informó que se impuso una sanción de $1,000 al conductor.

ATTT recuerda requisitos para transportar cargas

La entidad recomendó a los conductores y empresas verificar previamente las condiciones necesarias antes de realizar el traslado de equipos o cargas de grandes dimensiones.

Entre las recomendaciones señaladas están:

  • Verificar las dimensiones de la carga.
  • Revisar las condiciones y características de la ruta.
  • Confirmar que se cuentan con los permisos requeridos antes del traslado.

La ATTT recordó que transportar cargas sin cumplir con las medidas correspondientes o sin contar con los permisos previos requeridos puede estar sujeto a las sanciones establecidas en el Reglamento de Tránsito.

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