Grúa quedó atascada bajo un puente y causó tranque en San Miguelito: ATTT impone multa de $1,000

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) impuso una multa de $1,000 al conductor de una grúa que quedó atascada debajo de un puente vehicular en San Miguelito .

El incidente se registró mientras la grúa transportaba un equipo con dirección hacia Panamá Norte, lo que provocó un importante congestionamiento vehicular y afectaciones en la movilidad de los conductores que transitaban por el área.

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Grúa quedó atascada debajo de un puente en San Miguelito

El vehículo de carga quedó atrapado debajo de la estructura debido a las dimensiones del equipo que transportaba, generando dificultades para la circulación vehicular.

La @ATTTPanama impuso una multa de 1,000 dólares al conductor de una grúa que ayer transportaba un equipo y que quedó atascado debajo de un puente vehicular de San Miguelito, con dirección hacia Panamá Norte.



El accidente generó gran congestionamiento vehiclar y afectaciones en… pic.twitter.com/PYq0uEkQhk — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2026

La situación ocasionó un fuerte tranque en el sector y afectó el desplazamiento de numerosos conductores. Tras el incidente, la ATTT informó que se impuso una sanción de $1,000 al conductor.

ATTT recuerda requisitos para transportar cargas

La entidad recomendó a los conductores y empresas verificar previamente las condiciones necesarias antes de realizar el traslado de equipos o cargas de grandes dimensiones.

Entre las recomendaciones señaladas están:

Verificar las dimensiones de la carga .

. Revisar las condiciones y características de la ruta .

. Confirmar que se cuentan con los permisos requeridos antes del traslado.

La ATTT recordó que transportar cargas sin cumplir con las medidas correspondientes o sin contar con los permisos previos requeridos puede estar sujeto a las sanciones establecidas en el Reglamento de Tránsito.