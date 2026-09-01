Chiriquí Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 09:35

SINAPROC rescata a seis personas aisladas por crecida de una quebrada en Chiriquí

SINAPROC evacuó a seis personas, entre ellas dos menores, que quedaron aisladas por la crecida de una quebrada en Divalá, Chiriquí.

SINAPROC rescata a 6 personas tras crecida de quebrada en Chiriquí

SINAPROC rescata a 6 personas tras crecida de quebrada en Chiriquí

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades especializadas en búsqueda y rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) realizaron la evacuación segura de una familia que quedó aislada debido a la crecida de una quebrada en la comunidad de La Laguna, Los Limones, en Divalá, provincia de Chiriquí.

En total, los rescatistas evacuaron a seis personas: cuatro adultos y dos menores, quienes se encontraban aislados como consecuencia del aumento del nivel de agua.

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SINAPROC recomienda evitar cruzar ríos y quebradas crecidas

Ante las condiciones registradas, el SINAPROC recordó a la población la importancia de mantenerse atenta a los avisos meteorológicos emitidos por las autoridades.

La entidad también recomendó no intentar cruzar ríos, quebradas u otros cuerpos de agua que presenten crecidas, debido al riesgo que representan las corrientes.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a extremar las medidas de precaución ante lluvias y posibles aumentos repentinos en los niveles de los ríos y quebradas.

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