SINAPROC rescata a seis personas aisladas por crecida de una quebrada en Chiriquí

Unidades especializadas en búsqueda y rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) realizaron la evacuación segura de una familia que quedó aislada debido a la crecida de una quebrada en la comunidad de La Laguna, Los Limones, en Divalá, provincia de Chiriquí.
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SINAPROC recomienda evitar cruzar ríos y quebradas crecidas
Ante las condiciones registradas, el SINAPROC recordó a la población la importancia de mantenerse atenta a los avisos meteorológicos emitidos por las autoridades.
La entidad también recomendó no intentar cruzar ríos, quebradas u otros cuerpos de agua que presenten crecidas, debido al riesgo que representan las corrientes.
Las autoridades mantienen el llamado a la población a extremar las medidas de precaución ante lluvias y posibles aumentos repentinos en los niveles de los ríos y quebradas.