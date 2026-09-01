Reservistas del SPI reclaman pago de $6 millones en prima de antigüedad ante la Asamblea

Un grupo de reservistas del Servicio de Protección Institucional (SPI) acudió al pleno de la Asamblea Nacional para exponer su reclamo por el pago de la prima de antigüedad, beneficio que, según sostienen, les corresponde por ley.

De acuerdo con los reservistas, el monto pendiente asciende a aproximadamente $6 millones.

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Los afectados aseguran que llevan más de un año recurriendo a mecanismos de diálogo y participando en mesas de trabajo con las autoridades para buscar una solución al pago de este beneficio.

Reservistas del SPI aseguran que han recibido respuestas evasivas

El vocero de los reservistas, Gibén Agrazal Fernández, manifestó ante el pleno de la Asamblea Nacional que durante este período han participado en numerosas mesas de trabajo con autoridades del Ministerio de la Presidencia.

Sin embargo, sostuvo que hasta el momento las respuestas recibidas han sido, a su juicio, vacías y evasivas, sin que se concrete el pago reclamado.

Agrazal Fernández cuestionó que, pese al tiempo transcurrido y a las gestiones realizadas, todavía no se haya hecho efectivo el beneficio.

Reclaman que el pago llegue a los jubilados del SPI

El representante de los reservistas señaló que ni siquiera el 10% de los jubilados del SPI habría recibido este beneficio, según la información expuesta ante los diputados.

Los reservistas consideran que esta situación resulta injusta para quienes dedicaron años de servicio a la Nación.

“No es justo que, al día de hoy, no se haya hecho efectivo el pago de este beneficio”. “No es justo que, al día de hoy, no se haya hecho efectivo el pago de este beneficio”.

Asimismo, Agrazal Fernández cuestionó lo que calificó como indiferencia y abandono hacia hombres y mujeres que, según expresó, dedicaron los mejores años de su vida al servicio del país.

Reservistas piden una respuesta concreta

Los reservistas esperan que su comparecencia ante la Asamblea Nacional permita avanzar hacia una solución y que las autoridades concreten el pago de la prima de antigüedad que reclaman.

El monto señalado por los representantes del grupo asciende a $6 millones, mientras continúan solicitando que se cumpla con el beneficio que aseguran les corresponde legalmente.