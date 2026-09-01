Tarjeta de Metrobús: así puedes registrarla en la nueva plataforma de SONDA

¿Cómo registrar la tarjeta de Metrobús en SONDA?

Los usuarios que deseen registrar su tarjeta de Metrobús pueden realizar el proceso mediante la plataforma actualizada POCAE de SONDA, habilitada para gestionar afiliaciones y realizar consultas relacionadas con el servicio.

El registro permite vincular la tarjeta a una cuenta digital y facilita la gestión de la información asociada al usuario.

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¿Cómo registrar la tarjeta de Metrobús en SONDA?

Para realizar el registro en línea, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma POCAE

El primer paso es acceder al portal habilitado por SONDA para Panamá.

Ingresar a la plataforma POCAE de SONDA

Crear una cuenta

Dentro de la plataforma, el usuario deberá seleccionar la opción para crear una nueva cuenta e ingresar los datos solicitados por el sistema, incluyendo su número de cédula de identidad.

Crear una contraseña

Durante el proceso de registro, será necesario crear una contraseña que cumpla con los requisitos establecidos por la plataforma.

Iniciar sesión

Una vez completado el registro, el usuario podrá ingresar a la plataforma utilizando los datos de acceso creados.

Vincular la tarjeta de Metrobús

El siguiente paso es añadir o vincular a la cuenta el número de serie de la tarjeta de Metrobús.

De esta manera, la tarjeta queda asociada al perfil digital del usuario dentro del sistema.

¿Por qué es importante registrar la tarjeta?

Uno de los principales beneficios de realizar este proceso es contar con una tarjeta vinculada a una cuenta digital.

El registro puede ayudar a los usuarios a gestionar su información y brindar mayor respaldo ante situaciones como la pérdida o robo de la tarjeta física, según las condiciones y procedimientos establecidos por el sistema.

¿Dónde puedo recibir ayuda presencial?

Los usuarios que tengan dificultades con el proceso de registro o requieran asistencia técnica también pueden acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE).

La información y otros detalles sobre la atención a usuarios pueden consultarse en los canales oficiales relacionados con el servicio.