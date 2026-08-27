Metro de Panamá suspende recargas de tarjetas: conoce desde cuándo aplica la medida

Desde las 8:00 p. m. de este sábado 29 de agosto, el Metro de Panamá suspenderá el servicio de recargas en todas las estaciones de las líneas 1 y 2. El proceso de migración de datos será realizado por la empresa Sonda, contratista de la red de transporte.

La suspensión, que se levantará a las 3:00 a. m. del domingo 30 de agosto, aplicará a todos los canales de pago y recarga. Durante este periodo, los usuarios podrán continuar viajando con el saldo disponible en sus tarjetas dentro del horario operativo habitual.

Entre los beneficios del nuevo sistema destacan recargas directas e inmediatas sin necesidad de activación en tótems, protección del saldo aunque la tarjeta se dañe o extravíe, y la posibilidad de pagar con tarjetas de débito, crédito, billeteras digitales y próximamente códigos QR.

¿Dónde informar inconsistencias en la recarga?

Tras la actualización del sistema, la validación del viaje podría tardar unos segundos. De acuerdo con la empresa, durante los primeros días el saldo reflejado podría mostrar alguna diferencia temporal. Si la inconsistencia persiste después de 48 horas, el usuario podrá acudir a un Centro de Atención Especializada (CAE).