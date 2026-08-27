ATTT coordina con grupos de patinadores para reforzar la seguridad en sus recorridos

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) convocó a una reunión con representantes de diversas organizaciones de patinadores del país. El encuentro buscaba coordinar la operatividad de estos grupos y fijar los parámetros de seguridad requeridos para prevenir incidentes y garantizar el uso adecuado de la red vial durante sus recorridos.
Simón Henríquez, subdirector general de la ATTT, expresó que la intención es conocer las actividades de estos grupos, sus horarios y su estructura. Esto permitirá señalarles, de acuerdo con el protocolo de seguridad, qué normas y requisitos deben cumplir para garantizar que la actividad se desarrolle sin contratiempos ni riesgos para terceros.