Panamá y Argentina avanzan en tratado de extradición: estos son los delitos que contempla

El Consejo de Gabinete aprobó este martes dos proyectos de ley relacionados con tratados entre Panamá y Argentina , uno sobre asistencia jurídica mutua en materia penal y otro sobre extradición entre ambos países. Los proyectos de ley N.° 28-26 y N.° 29-26 serán enviados a la Asamblea Nacional, donde deberán ser debatidos.

Los acuerdos fueron firmados el 22 de junio de 2026 en Panamá por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno Magrane.

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¿Qué establece el tratado de asistencia jurídica entre Panamá y Argentina?

El tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal busca fortalecer la cooperación entre ambos países para mejorar la prevención, investigación y el enjuiciamiento de delitos.

El acuerdo establece el compromiso de Panamá y Argentina de brindarse la mayor asistencia posible en procedimientos penales e investigaciones relacionadas con hechos punibles que sean competencia de la parte requirente.

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La cooperación también contempla solicitudes vinculadas con:

Delitos tributarios.

Delitos aduaneros.

Delitos financieros.

Ciberdelitos.

Delitos ciberasistidos.

El objetivo es facilitar la cooperación de las autoridades de ambos países cuando una investigación penal requiera actuaciones, información o asistencia en el territorio de la otra nación.

Panamá y Argentina también acuerdan avanzar en extradición

El segundo tratado establece mecanismos para la extradición de personas requeridas por las autoridades competentes de Panamá o Argentina.

De aprobarse y entrar en vigor conforme al procedimiento correspondiente, ambas naciones se comprometerían a entregarse recíprocamente a personas que se encuentren en sus respectivos territorios cuando sean requeridas para enfrentar un proceso penal o cumplir una pena privativa de libertad por un delito que dé lugar a extradición.

¿Qué delitos podrían dar lugar a la extradición?

El acuerdo contempla la extradición cuando los hechos sean considerados punibles tanto por las leyes de la parte requirente como de la parte requerida y tengan prevista una pena privativa de libertad de al menos un año, o una pena más grave.

También podrían dar lugar a la extradición los delitos contemplados en tratados multilaterales que se encuentren vigentes para ambos países.

¿Cuándo no se concedería una extradición?

El tratado establece determinadas circunstancias en las que una solicitud de extradición deberá ser denegada. Entre ellas se encuentra que la solicitud esté relacionada con un delito político.

También se contempla la negativa cuando existan fundamentos para considerar que la solicitud fue presentada con el propósito de juzgar a una persona por motivos relacionados con su raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma, condición social u opinión política.

Asimismo, no se concedería la extradición cuando existan fundamentos para considerar que la persona requerida podría ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.