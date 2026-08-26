CSS sustenta presupuesto de B/.8,507 millones para 2027

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS) , Dino Mon, presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto de la institución por B/.8,507 millones para la vigencia fiscal 2027.

La propuesta presupuestaria busca equilibrar la sostenibilidad financiera de la CSS con una mejora integral de los servicios que reciben los asegurados.

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De acuerdo con la planificación presentada, la institución priorizará la atención médica, la sostenibilidad financiera y el bienestar de los asegurados durante el próximo año.

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CSS proyecta más de 9.7 millones de atenciones en 2027

Dentro de las proyecciones para 2027, se contempla brindar más de 9.7 millones de atenciones a los asegurados.

El director general @dinomonv realiza la presentación del presupuesto de la CSS por un monto de B/. 8,507 millones para la próxima vigencia fiscal 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la @asambleapa, enfocados en equilibrar la sostenibilidad financiera con una mejora integral… pic.twitter.com/qkvOKffV9v — CSSPanama (@CSSPanama) August 26, 2026

La cifra incluye servicios como consultas médicas, atenciones de urgencias, cirugías y otras prestaciones de salud que ofrece la institución. La planificación busca fortalecer la capacidad de atención y mejorar la experiencia de los usuarios de la CSS.

Estos son los seis proyectos estratégicos de la CSS

Como parte de su plan de modernización, la Caja de Seguro Social presentó seis proyectos estratégicos orientados a transformar los servicios que reciben los asegurados:

Telemedicina: busca ampliar el acceso a servicios de atención médica mediante herramientas tecnológicas.

busca ampliar el acceso a servicios de atención médica mediante herramientas tecnológicas. Mi Farma Digital: iniciativa enfocada en modernizar los servicios relacionados con medicamentos.

iniciativa enfocada en modernizar los servicios relacionados con medicamentos. Rescate de Unidades: contempla acciones dirigidas a mejorar y recuperar unidades de atención de la CSS.

contempla acciones dirigidas a mejorar y recuperar unidades de atención de la CSS. Cobranza Proactiva: busca fortalecer los procesos de recaudación de la institución.

busca fortalecer los procesos de recaudación de la institución. Mi Caja Digital: apuesta por facilitar los trámites y servicios de la CSS mediante plataformas digitales.

apuesta por facilitar los trámites y servicios de la CSS mediante plataformas digitales. Infraestructuras: contempla proyectos destinados a mejorar las instalaciones y capacidad de atención.

La CSS plantea que estos proyectos permitirán avanzar hacia una institución más moderna, accesible y preparada para atender las necesidades de los asegurados.

La planificación presupuestaria de la @csspanama prioriza la atención, la sostenibilidad y el bienestar de los asegurados.



Para 2027, la @csspanama proyecta más de 9.7 millones de atenciones en consultas, urgencias, cirugías y otros servicios de salud. pic.twitter.com/dqJFxUZLCl — CSSPanama (@CSSPanama) August 26, 2026

Presupuesto busca garantizar sostenibilidad de la CSS

Durante la sustentación, la CSS destacó que la planificación para 2027 busca mantener un equilibrio entre las necesidades de atención de los asegurados y la sostenibilidad financiera de la institución.

El presupuesto presentado ante la Comisión de Presupuesto forma parte del proceso de discusión de las partidas correspondientes a la vigencia fiscal 2027.