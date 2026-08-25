Acoso laboral en la CSS: Minsa ordena reubicar a médicos residentes de Cirugía General

Minsa ordena reubicar a médicos del complejo de la CSS

Los médicos residentes del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) señalados por presunto acoso laboral fueron reubicados en otras regiones, confirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd.

La medida se produce luego de las denuncias presentadas por residentes y mientras las autoridades avanzan hacia una investigación para determinar qué ocurrió y quiénes serían los responsables, en caso de comprobarse las acusaciones.

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¿Qué dijo el ministro de Salud?

Boyd confirmó la reubicación de los médicos y explicó que ahora corresponde a las entidades competentes investigar las denuncias.

“Ahora viene la investigación, lo que debe hacer las entidades que les compete esto, e investigar las acusaciones que se hicieron y quiénes son los responsables”, manifestó el ministro. “Ahora viene la investigación, lo que debe hacer las entidades que les compete esto, e investigar las acusaciones que se hicieron y quiénes son los responsables”, manifestó el ministro.

De esta manera, la reubicación constituye una medida adoptada mientras se desarrolla el proceso correspondiente y no implica que las acusaciones hayan sido comprobadas.

Suspenden temporalmente nuevas plazas de Cirugía General

A raíz de las denuncias, también se ordenó la suspensión temporal de la apertura de plazas de residencia de Cirugía General en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Médicos residentes del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la @CSSPanama señalados de acoso laboral fueron reubicados en otras regiones, confirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd, quien destacó que “ahora viene la investigación, lo que debe hacer las entidades… pic.twitter.com/TRUbH0SCrc — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

La decisión afecta la incorporación de nuevos residentes a este programa mientras las autoridades evalúan la situación y se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Investigación deberá determinar responsabilidades

El caso queda ahora en manos de las entidades competentes, que deberán recopilar información, evaluar las denuncias y determinar si existieron conductas constitutivas de acoso laboral.

Hasta que concluya este proceso, las personas señaladas deben ser consideradas presuntas responsables y no culpables de los hechos denunciados.

Las autoridades deberán informar posteriormente sobre los resultados de las investigaciones y las medidas que correspondan de acuerdo con los hallazgos.