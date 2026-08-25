Acoso laboral en la CSS: Minsa ordena reubicar a médicos residentes de Cirugía General

Los médicos residentes del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) señalados por presunto acoso laboral fueron reubicados en otras regiones, confirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd.
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¿Qué dijo el ministro de Salud?
Boyd confirmó la reubicación de los médicos y explicó que ahora corresponde a las entidades competentes investigar las denuncias.
De esta manera, la reubicación constituye una medida adoptada mientras se desarrolla el proceso correspondiente y no implica que las acusaciones hayan sido comprobadas.
Suspenden temporalmente nuevas plazas de Cirugía General
A raíz de las denuncias, también se ordenó la suspensión temporal de la apertura de plazas de residencia de Cirugía General en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.
La decisión afecta la incorporación de nuevos residentes a este programa mientras las autoridades evalúan la situación y se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Investigación deberá determinar responsabilidades
El caso queda ahora en manos de las entidades competentes, que deberán recopilar información, evaluar las denuncias y determinar si existieron conductas constitutivas de acoso laboral.
Hasta que concluya este proceso, las personas señaladas deben ser consideradas presuntas responsables y no culpables de los hechos denunciados.
Las autoridades deberán informar posteriormente sobre los resultados de las investigaciones y las medidas que correspondan de acuerdo con los hallazgos.