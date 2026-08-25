MEDUCA anuncia fechas para las entrevistas del concurso de directores y subdirectores 2026

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó a los participantes del Concurso de Directores y Subdirectores de Centros Educativos 2026 que la fase de entrevistas se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de agosto de 2026, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en la Escuela República de Venezuela.