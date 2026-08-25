Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2026 - 11:26

MEDUCA anuncia fechas para las entrevistas del concurso de directores y subdirectores 2026

Tras haber culminado satisfactoriamente las tres primeras fases, el concurso del MEDUCA continúa de manera ininterrumpida.

MEDUCA anuncia fechas para las entrevistas del concurso de directores.

MEDUCA anuncia fechas para las entrevistas del concurso de directores.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó a los participantes del Concurso de Directores y Subdirectores de Centros Educativos 2026 que la fase de entrevistas se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de agosto de 2026, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en la Escuela República de Venezuela.

Tras haber culminado satisfactoriamente las tres primeras fases, el concurso continúa de manera ininterrumpida dentro del marco legal establecido.

Indicaciones para los participantes

  • Asistir exclusivamente en la fecha asignada y presentarse 30 minutos antes de la hora programada.

  • Portar el documento de identidad personal vigente en todo momento.

  • Acatar las disposiciones e instrucciones del personal organizador para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada.

  • Consultar el listado de aspirantes en los canales oficiales de la institución: @MeducaPma

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