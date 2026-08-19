Bocas del Toro Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 17:51

MEDUCA: estos son los centros educativos que mantienen suspendidas las clases este jueves

El MEDUCA continúa en coordinación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencias del SINAPROC para dar seguimiento a la situación.

MEDUCA mantiene suspensión de clases en Bocas del Toro debido a las condiciones climáticas. 

MEDUCA mantiene suspensión de clases en Bocas del Toro debido a las condiciones climáticas. 

Sinaproc
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que este jueves 20 de agosto de 2026 se mantiene la suspensión de clases en 21 planteles escolares de la provincia de Bocas del Toro y en 172 centros educativos de la región de Näkribo, correspondientes a las zonas escolares N.º 1 a la N.º 18 de la comarca Ngäbe-Buglé.

Esta medida responde a las intensas lluvias y condiciones climáticas adversas que han provocado crecidas de ríos y quebradas, saturación del suelo, mareas altas y fuertes vientos, los cuales representan un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La institución continúa en coordinación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las gobernaciones de la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, el Ministerio de Gobierno (Mingob) y demás autoridades competentes para dar seguimiento a la situación y adoptar las acciones necesarias.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos o quebradas con acrecentamiento de cauce.

En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA suspende clases este lunes 17 de agosto en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé

Ventura Vega: ¿Qué dijo sobre la compra de laptops en el MEDUCA?

Ventura Vega llega al Meduca: nueva Ley de Educación, infraestructura y equipo, sus prioridades

Recomendadas

Más Noticias