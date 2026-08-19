MEDUCA: estos son los centros educativos que mantienen suspendidas las clases este jueves

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que este jueves 20 de agosto de 2026 se mantiene la suspensión de clases en 21 planteles escolares de la provincia de Bocas del Toro y en 172 centros educativos de la región de Näkribo, correspondientes a las zonas escolares N.º 1 a la N.º 18 de la comarca Ngäbe-Buglé.

Esta medida responde a las intensas lluvias y condiciones climáticas adversas que han provocado crecidas de ríos y quebradas, saturación del suelo, mareas altas y fuertes vientos, los cuales representan un riesgo para el traslado seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La institución continúa en coordinación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las gobernaciones de la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, el Ministerio de Gobierno (Mingob) y demás autoridades competentes para dar seguimiento a la situación y adoptar las acciones necesarias.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos o quebradas con acrecentamiento de cauce.