Minsa pide no sustituir tratamientos médicos por remedios naturales: estas son las razones

El uso de remedios naturales como sustituto de un tratamiento médico puede representar riesgos para la salud y retrasar la atención oportuna de distintas enfermedades. Ante esta práctica, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a la población no abandonar los medicamentos prescritos ni automedicarse.

Jorge de Jesús Rodríguez, médico familiar del Minsa, explicó que los remedios naturales no deben utilizarse para reemplazar los tratamientos indicados por un profesional de la salud, especialmente cuando se trata de enfermedades que requieren seguimiento y control médico, como el cáncer, la hipertensión arterial y la diabetes.

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¿Por qué no se debe reemplazar un tratamiento médico?

De acuerdo con el especialista, después de evaluar al paciente, el médico determina el tratamiento y la dosis que corresponde según su condición. Por ello, sustituir por cuenta propia los medicamentos por remedios naturales puede retrasar un diagnóstico, dificultar el control de una enfermedad o favorecer la aparición de complicaciones.

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Rodríguez también hizo un llamado a evitar la automedicación, debido a que algunos medicamentos pueden provocar efectos adversos cuando se utilizan de manera incorrecta o en cantidades superiores a las indicadas.

Minsa pide no suspender los medicamentos cuando el paciente se siente mejor

Uno de los errores que también preocupa a los especialistas es suspender un tratamiento antes del tiempo indicado porque los síntomas han desaparecido.

Rodríguez puso como ejemplo el caso de los antibióticos. Explicó que, si un medicamento fue prescrito durante un determinado número de días, el paciente debe seguir las indicaciones establecidas por el profesional de salud y no decidir por cuenta propia cuándo suspenderlo.

“En el caso de los antibióticos que son recetados por 10 días, los pacientes al cuarto día ya se sienten bien y deciden dejar el tratamiento, lo que le provocará una recaída y la bacteria se hará más resistente al antibiótico”, señaló el médico familiar. “En el caso de los antibióticos que son recetados por 10 días, los pacientes al cuarto día ya se sienten bien y deciden dejar el tratamiento, lo que le provocará una recaída y la bacteria se hará más resistente al antibiótico”, señaló el médico familiar.

El especialista recalcó que sentirse mejor no necesariamente significa que la enfermedad o infección haya desaparecido por completo. Por esta razón, cualquier cambio o suspensión del tratamiento debe consultarse previamente con el profesional que lo indicó.

La responsabilidad también está en el paciente

El Minsa recordó que el cumplimiento adecuado de un tratamiento no depende únicamente del médico que lo prescribe. El paciente también tiene la responsabilidad de utilizar los medicamentos de acuerdo con las indicaciones recibidas y consultar ante cualquier reacción adversa o duda.

La recomendación es evitar la automedicación, no sustituir medicamentos por remedios naturales sin orientación profesional y no modificar las dosis o la duración de un tratamiento por cuenta propia.

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