CSS contratará pólizas por B/.3.2 millones con Assa: ¿qué cubre el seguro?

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 82-26, mediante la cual autoriza la contratación, a través de procedimiento excepcional, entre la Caja de Seguro Social (CSS) y Assa Compañía de Seguros, S.A. El contrato corresponde al “Servicio de Contratación de las Pólizas de Seguro del Año 2025” y contempla una suma de B/.3,207,600.00.

De acuerdo con la resolución, la cobertura corresponde al período comprendido entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

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¿Qué busca cubrir el contrato de la CSS?

El objetivo de la contratación es respaldar a la Caja de Seguro Social ante posibles pérdidas derivadas de siniestros, con el propósito de reducir el impacto que estos eventos puedan generar sobre las finanzas de la institución.

La suma destinada a esta contratación había sido autorizada previamente por la Junta Directiva de la CSS el 6 de febrero de 2025.

¿Qué cubren las pólizas?

Las pólizas contempladas en el contrato incluyen diferentes tipos de cobertura para la CSS, entre ellas:

Accidentes personales para miembros de la Junta Directiva.

Accidentes durante misiones oficiales.

Accidentes para personal de salud.

Coberturas relacionadas con seguridad ocupacional.

Rotura de maquinaria.

Robo.

Responsabilidad civil en diferentes categorías.

Incendios.

Otros eventos contemplados en las pólizas contratadas.

La contratación fue autorizada mediante un procedimiento excepcional, según lo establecido en la resolución aprobada por el Consejo de Gabinete.