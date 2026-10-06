¿Habrá Agroferia cerca de usted? Consulte los lugares del IMA para este miércoles 7 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se desarrollarán sus Agroferias este miércoles 7 de octubre de 2026, con jornadas programadas en distintas provincias del país. Los consumidores podrán acudir a los sitios anunciados por la institución para adquirir los productos disponibles.

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¿Dónde habrá Agroferias del IMA este miércoles 7 de octubre?

De acuerdo con el calendario suministrado, estos son los puntos anunciados:

Veraguas

Casa Comunal de Río de Jesús, en Río de Jesús cabecera.

Cancha techada de Tebarios, distrito de Mariato.

Panamá Oeste

Casa Cultural de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera.

Herrera

Cancha Comunal de Los Cerritos, distrito de Los Pozos.

Chiriquí

Rancho Comunal de San Félix, distrito de San Félix.

Panamá Este

Terrenos de la Feria de Tanara, distrito de Chepo.

Trébol 2, en Pacora, distrito de Panamá.

Coclé

Cooperativa Bajito de San Miguelito, distrito de Penonomé.

Darién

Terrenos de la Universidad de Panamá, en San Vicente, distrito de Pinogana.

Los Santos

Parque de La Colorada, distrito de Los Santos.

Colón

Muelle de Cuipo, distrito de Chagres.

IMA inaugurará Tienda del Pueblo en Changuinola

Aquí están las agroferias del IMA programadas para este 7 de octubre



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable

Por un Panamá que consume lo nuestro #ConPasoFirme pic.twitter.com/mi9ijbI48A — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 5, 2026

Además de las Agroferias, este miércoles está prevista la inauguración de la nueva Tienda del Pueblo de Changuinola, en Bocas del Toro.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, invitó a la población bocatoreña a participar de la apertura de este nuevo punto.

La inauguración se suma a las actividades que desarrolla el IMA esta semana en diferentes puntos del país.