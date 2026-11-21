Árabe Unido y San Francisco FC se enfrentan este sábado 21 de noviembre en un emocionante duelo de semifinales de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) 2026, que se disputará en el estadio Armando Dely Valdés, a partir de las 8:30 p. m.
Fútbol Deportes - 21 de noviembre de 2026 - 18:50
Árabe Unido vs. San Francisco EN VIVO: vea la semifinal de la LPF 2026
Árabe Unido y San Francisco se enfrentan este sábado 21 de noviembre a las 8:30 p. m. en el estadio Armando Dely Valdés. Siga el partido EN VIVO.
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