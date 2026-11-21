Los servidores públicos de Panamá comenzarán a recibir el miércoles 25 de noviembre de 2026 el pago de la segunda y última quincena del mes, según el calendario establecido para el sector estatal. El desembolso se realizará de manera escalonada hasta el viernes 27 de noviembre y beneficiará a más de 200,000 funcionarios.

Contenido de interés: Jubilados y pensionados cobrarán pronto: estas son las fechas de pago de diciembre por la CSS

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Además del salario correspondiente a noviembre, los trabajadores del sector público recibirán en diciembre la tercera y última partida del décimo tercer mes de 2026, cuyo pago está programado para el viernes 4 de diciembre.

¿Qué servidores públicos cobran el miércoles 25 de noviembre?

El calendario de la primera quincena contempla pagos para los siguientes beneficiarios e instituciones:

Pensiones alimenticias.

Servicio de Protección Institucional (SPI).

Estamentos de seguridad.

Ministerio de Educación (MEDUCA).

Ministerio de Cultura.

¿Quiénes cobran el jueves 26 de noviembre de 2026?

Para el jueves 12 de noviembre está programado el pago de las pensiones alimenticias correspondientes a los grupos 2 y 3, así como de los funcionarios de las siguientes instituciones:

Asamblea Nacional.

Contraloría General de la República.

Ministerio de la Presidencia.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Comercio e Industrias.

Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Seguridad Pública.

Ministerio de Ambiente.

Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes cobran el viernes 27 de noviembre?

El viernes 13 de noviembre corresponde el pago al grupo 3, integrado por funcionarios de las siguientes entidades:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Ministerio de Desarrollo Social.

Tribunal Administrativo Tributario.

Ministerio de la Mujer.

Órgano Judicial.

Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría de la Administración.

Tribunal Electoral.

Fiscalía General Electoral.

Otros gastos de administración.

Tribunal de Cuentas.

Fiscalía de Cuentas.

¿Cuándo pagan el décimo tercer mes de diciembre de 2026?

El pago de la tercera y última partida del décimo tercer mes para los servidores públicos está previsto para el viernes 4 de diciembre de 2026, antes de las festividades de fin de año.

Los funcionarios pueden consultar información sobre los calendarios de pago en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): https://www.mef.gob.pa.