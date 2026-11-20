El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión bilateral con Sheikh Shakhboot bin Nahyan, ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, en la que abordaron posibles inversiones en los puertos panameños, un tratado de libre comercio y la adhesión del país árabe al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe (WGS-LAC), donde ambas delegaciones también expresaron su interés en fortalecer las relaciones comerciales y la cooperación bilateral.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Panamá y Emiratos Árabes Unidos analizan nuevas oportunidades comerciales

Durante la reunión, las autoridades abordaron la posibilidad de establecer un tratado de libre comercio y conformar un consejo empresarial bilateral que permita fortalecer los vínculos entre los sectores privados de ambos países.

Las delegaciones destacaron las similitudes de Panamá y Emiratos Árabes Unidos en sectores como el comercio, los servicios y las actividades marítimas.

Otro de los asuntos tratados fue la reapertura de la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Panamá, que permanece cerrada desde 2021.

Según la información divulgada sobre el encuentro, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, tendrá a su cargo las gestiones relacionadas con este tema.

Asimismo, las delegaciones abordaron un memorándum de entendimiento entre las cámaras de comercio de ambos países, como parte de las iniciativas para fortalecer la cooperación empresarial.

Panamá presenta proyectos de infraestructura a Emiratos Árabes Unidos

En la reunión también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Durante el encuentro, Icaza presentó los proyectos de infraestructura que impulsa Panamá, en el contexto de las oportunidades de inversión y cooperación internacional.