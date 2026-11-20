El Ministerio de Salud ( Minsa ) reportó 213 casos de malaria en personas que contrajeron la enfermedad mientras realizaban labores en distintas áreas del corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá. De los afectados, 117 completaron el tratamiento, 58 continúan recibiéndolo, 11 lo abandonaron y 27 todavía no lo han iniciado.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la prioridad de las autoridades sanitarias es localizar a los pacientes que necesitan iniciar o retomar el tratamiento y garantizar que cumplan con las indicaciones médicas.

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Minsa detalla situación de los 213 casos de malaria en Ancón

Según el reporte de las autoridades sanitarias, la situación de los pacientes es la siguiente:

117 personas: completaron el tratamiento

58 personas: continúan en tratamiento

11 personas: abandonaron el tratamiento

27 personas: aún no lo han iniciado

El ministro Boyd Galindo aclaró que los casos detectados no representan una epidemia de malaria en todo el territorio nacional.

“Quiero aclarar que no hay una epidemia de malaria en el país, los casos que se han presentado en las otras regiones están controlados, y los casos que salieron de Ancón ya las personas están identificadas para recibir su tratamiento”, manifestó el funcionario.

¿Por qué cerraron temporalmente el Parque Nacional Camino de Cruces?

El titular de Salud informó que se recomendó al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) el cierre temporal del Parque Nacional Camino de Cruces, como medida preventiva ante el aumento de casos de malaria en el corregimiento de Ancón.

La decisión busca facilitar las labores de limpieza y nebulización en el área protegida, con el objetivo de reducir los riesgos de transmisión de la enfermedad.

Boyd Galindo explicó que la reapertura del parque será evaluada una vez que disminuyan los casos de malaria en Ancón y existan condiciones sanitarias adecuadas.

¿Cómo prevenir la malaria? Recomendaciones del Ministerio de Salud

Ante la situación registrada en Ancón, el Minsa reiteró una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de picaduras de mosquitos y posibles contagios:

Utilizar repelente contra mosquitos.

Vestir ropa que cubra brazos y piernas, especialmente durante la noche.

Evitar permanecer en áreas con abundante vegetación, cuando sea posible.

Eliminar acumulaciones de agua y mantener limpios los alrededores.

Acudir a una instalación de salud si se presentan síntomas febriles.

Cumplir estrictamente el tratamiento médico indicado por el personal de salud.

El Ministerio de Salud reiteró que continuará coordinando con las distintas regiones sanitarias la ubicación y el seguimiento de las personas afectadas, especialmente aquellas que todavía no han iniciado el tratamiento o que lo abandonaron.