Ocho instalaciones de salud de Panamá Este se incorporan a la estrategia HEARTS del Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer la prevención, detección temprana y seguimiento de pacientes con hipertensión arterial, diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular. La ampliación busca identificar a personas que aún no han sido diagnosticadas o no reciben tratamiento.
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¿Qué centros de salud de Panamá Este se incorporan a HEARTS?
Las ocho instalaciones incluidas en la ampliación son:
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Centro de Salud de Cerro Azul.
Centro de Salud de San Miguel (San Martín).
Centro de Salud de Pacora.
Centro de Salud de Loma del Naranjo.
Centro de Salud de Akua Yala.
Centro de Salud de El Golfo.
Policentro de Salud de Chepo.
Minsa-CAPSI de Tortí.
El director regional de Salud de Panamá Este, Bernabé González, informó que aproximadamente el 35% de la población de la región presenta problemas relacionados con factores de riesgo cardiovascular, mientras que cerca del 15% de los pacientes identificados se encuentra actualmente en tratamiento.
Minsa advierte sobre enfermedades cardiovasculares en adultos jóvenes
El subdirector general de Salud de la Población, Pedro Contreras, advirtió que los problemas cardiovasculares también se están registrando en personas de 20, 30 y 40 años, por lo que destacó la importancia de fortalecer la prevención.
La estrategia HEARTS promueve protocolos médicos basados en evidencia científica, acceso a medicamentos esenciales, alimentación saludable, actividad física y atención multidisciplinaria.
Según el Minsa, HEARTS ya funciona en 194 instalaciones de salud a nivel nacional, de las cuales 161 pertenecen al Ministerio de Salud y 33 a la Caja de Seguro Social (CSS).