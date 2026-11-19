Ocho instalaciones de salud de Panamá Este se incorporan a la estrategia HEARTS del Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer la prevención, detección temprana y seguimiento de pacientes con hipertensión arterial, diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular. La ampliación busca identificar a personas que aún no han sido diagnosticadas o no reciben tratamiento.

La iniciativa se desarrolla mediante un taller organizado por el Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección General de Salud Pública, con apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los días 19 y 20 de noviembre de 2026.

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¿Qué centros de salud de Panamá Este se incorporan a HEARTS?

Las ocho instalaciones incluidas en la ampliación son:

Centro de Salud de Cerro Azul.

Centro de Salud de San Miguel (San Martín).

Centro de Salud de Pacora.

Centro de Salud de Loma del Naranjo.

Centro de Salud de Akua Yala.

Centro de Salud de El Golfo.

Policentro de Salud de Chepo.

Minsa-CAPSI de Tortí.

El director regional de Salud de Panamá Este, Bernabé González, informó que aproximadamente el 35% de la población de la región presenta problemas relacionados con factores de riesgo cardiovascular, mientras que cerca del 15% de los pacientes identificados se encuentra actualmente en tratamiento.

“Buscamos rescatar a esa población que todavía no hemos logrado captar y garantizarle un mejor seguimiento. Esta estrategia permitirá integrar la evaluación de los factores de riesgo cardiovascular durante la consulta médica, para prevenir complicaciones y evitar muertes que también afectan a las familias”, manifestó González. “Buscamos rescatar a esa población que todavía no hemos logrado captar y garantizarle un mejor seguimiento. Esta estrategia permitirá integrar la evaluación de los factores de riesgo cardiovascular durante la consulta médica, para prevenir complicaciones y evitar muertes que también afectan a las familias”, manifestó González.

Minsa advierte sobre enfermedades cardiovasculares en adultos jóvenes

El subdirector general de Salud de la Población, Pedro Contreras, advirtió que los problemas cardiovasculares también se están registrando en personas de 20, 30 y 40 años, por lo que destacó la importancia de fortalecer la prevención.

“Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y la diabetes tienen un alto porcentaje de prevención. Adoptar hábitos saludables, mantener una buena alimentación, realizar actividad física, dormir bien y evitar el tabaco y el alcohol permite reducir los factores de riesgo y prevenir muchas muertes”, señaló. “Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y la diabetes tienen un alto porcentaje de prevención. Adoptar hábitos saludables, mantener una buena alimentación, realizar actividad física, dormir bien y evitar el tabaco y el alcohol permite reducir los factores de riesgo y prevenir muchas muertes”, señaló.

La estrategia HEARTS promueve protocolos médicos basados en evidencia científica, acceso a medicamentos esenciales, alimentación saludable, actividad física y atención multidisciplinaria.

Según el Minsa, HEARTS ya funciona en 194 instalaciones de salud a nivel nacional, de las cuales 161 pertenecen al Ministerio de Salud y 33 a la Caja de Seguro Social (CSS).