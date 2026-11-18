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Distrito de San Miguelito no registra casos autóctonos de malaria

El doctor Algis Torres, director regional de Salud de San Miguelito, informó que el distrito no registra casos autóctonos de malaria, y de 15 pacientes de Merca Panamá, 14 están recibiendo tratamiento. Torres también confirmó que los casos de dengue en la región han disminuido en más de 60% comparación con el año pasado, sin embargo, adelantó que la próxima semana realizarán jornadas de fumigación y eliminación de criaderos ante un repunte.