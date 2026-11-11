Malaria en Merca Panamá: Minsa refuerza medidas para reducir los casos

El Ministerio de Salud (Minsa) intensificó las acciones de vigilancia y control ante el brote de malaria en MERCA Panamá. Según el reporte divulgado el 11 de noviembre de 2026, las autoridades han detectado 134 casos en los alrededores del mercado y buscan evitar la propagación de la enfermedad hacia otras zonas urbanas.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, informó que 70 pacientes completaron el tratamiento y otros 49 están próximos a finalizarlo. De las 15 personas que lo abandonaron, siete fueron localizadas y continúan los esfuerzos para ubicar a las ocho restantes. Además, el equipo de Epidemiología realizó 850 pruebas a trabajadores informales, principalmente carretilleros, cuyos resultados estaban pendientes al momento del informe.

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Minsa refuerza vigilancia y medidas contra la malaria en MERCA Panamá

El Minsa desarrolla jornadas de limpieza y control de vectores junto con MiAMBIENTE, IDAAN, el Municipio de Panamá, el MOP, la Policía Nacional y MERCA Panamá. Las labores se concentran en las áreas perimetrales para reducir las condiciones que favorecen la proliferación de mosquitos.

Las autoridades recordaron que la malaria se transmite mediante la picadura de un mosquito infectado, no por contacto cotidiano entre personas ni por consumir alimentos o agua contaminados. Recomiendan utilizar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas, evitar áreas con abundante vegetación y acudir a un centro de salud ante síntomas como fiebre. También insisten en completar el tratamiento médico indicado.