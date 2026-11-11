Panamá registra 4,194 trasplantes de órganos, tejidos y células entre 1998 y 2026.

Panamá ha registrado 4,194 trasplantes de órganos, tejidos y células entre 1998 y 2026, según las cifras divulgadas este miércoles 11 de noviembre por las autoridades de salud, durante la XXVI Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, que se desarrolla en el país con representantes internacionales.

La directora de la Organización Panameña de Trasplantes, Janeth Ortega, destacó que la donación de órganos, tejidos y células permite salvar vidas y mejorar las condiciones de salud de las personas que necesitan estos procedimientos.

Ortega hizo un llamado a la población a expresar su voluntad de convertirse en donante voluntario y contribuir a brindar nuevas oportunidades de vida a los pacientes.

Ortega hizo un llamado a la población a expresar su voluntad de convertirse en donante voluntario y contribuir a brindar nuevas oportunidades de vida a los pacientes.

¿Cuántos trasplantes de órganos se han realizado en Panamá?

De acuerdo con las estadísticas presentadas por las autoridades sanitarias, entre 1998 y 2026 se han registrado los siguientes procedimientos:

Trasplantes de riñón: 1,079

Trasplantes de hígado: 109

Trasplantes de córnea: 2,200

Trasplantes de corazón: 6

Trasplantes de células hematopoyéticas: 800

En conjunto, las cifras suman 4,194 trasplantes, siendo los de córnea y riñón los procedimientos con mayor cantidad de registros durante el período señalado.

Las autoridades de salud informaron este miércoles que en Panamá se han realizado 1,079 trasplantes de riñón, 109 de hígado, 2,200 de córnea, 6 de corazón y 800 trasplantes de células hematopoyéticas, desde el año 1998 hasta el 2026.



La directora de la Organización Panameña de… pic.twitter.com/gGZb5Ar65n — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Panamá reúne a representantes internacionales para fortalecer la donación de órganos

Las estadísticas fueron presentadas durante la XXVI Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, que cuenta con la participación de representantes de 19 países de América Latina, además de España y Portugal.

El encuentro es organizado por la Organización Panameña de Trasplantes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Nacional de Trasplantes de España.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), el objetivo de la reunión es definir estrategias y planes de acción para fortalecer los marcos legales, las estructuras y la organización de los sistemas de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

Ministro de Salud destaca importancia de la donación voluntaria

Durante el encuentro, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reiteró el compromiso de Panamá con el fortalecimiento de los programas de donación y trasplante, así como con la cooperación entre los países de la región.

“La donación debe mantenerse como un acto voluntario, altruista y solidario, libre de cualquier forma de explotación o tráfico de órganos”, expresó Boyd Galindo.

Las autoridades destacaron la importancia de continuar promoviendo la donación voluntaria y fortalecer los sistemas sanitarios para ampliar las oportunidades de atención de los pacientes que requieren un trasplante.