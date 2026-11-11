Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2026 - 14:49

Panamá registra 4,194 trasplantes de órganos, tejidos y células entre 1998 y 2026

El Ministerio de Salud presentó las cifras de trasplantes realizados en Panamá desde 1998 y destacó la importancia de la donación voluntaria de órganos.

Panamá registra 4

Panamá registra 4,194 trasplantes de órganos, tejidos y células entre 1998 y 2026.

MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

Panamá ha registrado 4,194 trasplantes de órganos, tejidos y células entre 1998 y 2026, según las cifras divulgadas este miércoles 11 de noviembre por las autoridades de salud, durante la XXVI Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, que se desarrolla en el país con representantes internacionales.

La directora de la Organización Panameña de Trasplantes, Janeth Ortega, destacó que la donación de órganos, tejidos y células permite salvar vidas y mejorar las condiciones de salud de las personas que necesitan estos procedimientos.

Ortega hizo un llamado a la población a expresar su voluntad de convertirse en donante voluntario y contribuir a brindar nuevas oportunidades de vida a los pacientes.

Ortega hizo un llamado a la población a expresar su voluntad de convertirse en donante voluntario y contribuir a brindar nuevas oportunidades de vida a los pacientes.

¿Cuántos trasplantes de órganos se han realizado en Panamá?

De acuerdo con las estadísticas presentadas por las autoridades sanitarias, entre 1998 y 2026 se han registrado los siguientes procedimientos:

  • Trasplantes de riñón: 1,079

  • Trasplantes de hígado: 109

  • Trasplantes de córnea: 2,200

  • Trasplantes de corazón: 6

  • Trasplantes de células hematopoyéticas: 800

En conjunto, las cifras suman 4,194 trasplantes, siendo los de córnea y riñón los procedimientos con mayor cantidad de registros durante el período señalado.

Panamá reúne a representantes internacionales para fortalecer la donación de órganos

Las estadísticas fueron presentadas durante la XXVI Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, que cuenta con la participación de representantes de 19 países de América Latina, además de España y Portugal.

El encuentro es organizado por la Organización Panameña de Trasplantes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Nacional de Trasplantes de España.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), el objetivo de la reunión es definir estrategias y planes de acción para fortalecer los marcos legales, las estructuras y la organización de los sistemas de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

Ministro de Salud destaca importancia de la donación voluntaria

Durante el encuentro, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reiteró el compromiso de Panamá con el fortalecimiento de los programas de donación y trasplante, así como con la cooperación entre los países de la región.

“La donación debe mantenerse como un acto voluntario, altruista y solidario, libre de cualquier forma de explotación o tráfico de órganos”, expresó Boyd Galindo.

Las autoridades destacaron la importancia de continuar promoviendo la donación voluntaria y fortalecer los sistemas sanitarios para ampliar las oportunidades de atención de los pacientes que requieren un trasplante.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá es sede la XXVI Reunión de la Red del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante

Gasolina y diésel bajan de precio en Panamá desde el viernes 13 de noviembre: así quedan los costos

Vacuna contra el dengue llegará a Panamá en 2027: Minsa evalúa aplicarla a niños de 10 a 14 años

Recomendadas

Más Noticias