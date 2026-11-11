Lotería Fiscal 2026: este viernes es el último día para entregar facturas y ganar premios de hasta B/.10,000

Los contribuyentes tienen hasta este viernes 13 de noviembre de 2026 para depositar sus sobres en las urnas habilitadas y participar en los próximos sorteos de la Lotería Fiscal Regional , informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La entidad recordó que los participantes deben cumplir con los requisitos establecidos para optar por premios de B/.1,000, B/.5,000 y hasta B/.10,000.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: PASE-U 2026: Carlos Godoy explica cómo verificar el segundo pago en la aplicación PUNCH

¿Qué debe contener el sobre para participar en la Lotería Fiscal?

De acuerdo con el MEF, los sobres deben ser de tamaño carta o más pequeños y contener cinco facturas fiscales emitidas entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026.

Además, deben incluir los siguientes datos personales del participante:

Nombre completo.

Número de cédula de identidad personal.

Número de teléfono de contacto.

Correo electrónico.

Dirección residencial.

El Ministerio de Economía y Finanzas informa que hasta este viernes 13 de noviembre los contribuyentes podrán depositar sus sobres en las urnas para participar en los próximos sorteos de la Lotería Fiscal Regional.



Se le reitera a los contribuyentes que los sobres deben ser… pic.twitter.com/gqvSCPDW4a — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Los contribuyentes deben verificar que la información esté completa antes de depositar el sobre en las urnas correspondientes.

¿Cuánto dinero entregará la Lotería Fiscal Regional?

El MEF informó que se realizarán cuatro sorteos regionales, cada uno con 25 ganadores y una bolsa de premios de B/.110,000.

Los premios individuales serán de B/.1,000, B/.5,000 o B/.10,000, según los resultados de cada sorteo.

En conjunto, los cuatro sorteos contemplan 100 ganadores y B/.440,000 en premios.

¿Cuáles son las regiones de la Lotería Fiscal?

Los sorteos estarán distribuidos en cuatro regiones del país:

Región 1: Panamá.

Región 2: Darién, Colón y Panamá Oeste.

Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé.

El Ministerio de Economía y Finanzas reiteró que la fecha límite para depositar los sobres será el viernes 13 de noviembre, por lo que los interesados deberán completar los requisitos dentro del plazo establecido.