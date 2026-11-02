Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2026 - 15:10

Lotería Fiscal Regional 2026: fechas de los sorteos de noviembre y último día para entregar facturas

La Lotería Fiscal Regional realizará cuatro sorteos en noviembre de 2026. Conoce las fechas por provincia y hasta cuándo puedes depositar tus facturas.

Lotería Fiscal Regional 2026.

Lotería Fiscal Regional 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Los participantes de la Lotería Fiscal Regional 2026 tendrán hasta el viernes 13 de noviembre para depositar sus facturas en las urnas habilitadas, antes de los cuatro sorteos programados para diferentes regiones de Panamá durante la segunda quincena del mes.

De acuerdo con el calendario anunciado, los sorteos se realizarán entre el martes 17 y el jueves 26 de noviembre, con fechas específicas para cada una de las cuatro regiones participantes.

Lotería Fiscal Regional 2026: ¿Cuándo serán los sorteos de noviembre?

La programación establece las siguientes fechas para los sorteos regionales:

  • Martes 17 de noviembre: Región 1, correspondiente a la provincia de Panamá.

  • Jueves 19 de noviembre: Región 2, que comprende Panamá Oeste, Colón y Darién.

  • Martes 24 de noviembre: Región 3, integrada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

  • Jueves 26 de noviembre: Región 4, correspondiente a Herrera, Los Santos y Coclé.

Los participantes deberán tomar en cuenta la fecha asignada a su región para estar atentos a los resultados correspondientes.

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