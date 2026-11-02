120 a los 65 y Ángel Guardián cambiarán su forma de pago: esto anunció la Caja de Ahorros sobre PUNCH

Los beneficiarios de los programas sociales 120 a los 65 , Ángel Guardián y Red de Oportunidades, administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), podrán recibir sus pagos mediante PUNCH, la billetera digital y tarjeta de la Caja de Ahorros.

La ampliación del sistema fue anunciada este lunes 2 de noviembre, durante una reunión del Consejo de Gabinete, en la que la entidad bancaria presentó los resultados de la herramienta y los planes para incorporar nuevos programas de asistencia social.

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El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que PUNCH busca facilitar los desembolsos estatales, promover la bancarización y permitir un mayor seguimiento de los recursos públicos.

¿Cómo cobrarán los beneficiarios de 120 a los 65 y Ángel Guardián con PUNCH?

De acuerdo con la Caja de Ahorros, la herramienta se extenderá progresivamente a los programas del MIDES, entre ellos:

120 a los 65.

Ángel Guardián.

Red de Oportunidades.

Farrugia indicó que los beneficiarios podrán utilizar la billetera digital sin costo alguno.

Además, gracias a una alianza con Más Móvil Panamá, los usuarios podrán consultar el saldo de PUNCH desde sus celulares, incluso cuando no cuenten con datos móviles.

Por el momento, no se ha anunciado una fecha específica para iniciar los pagos de estos tres programas mediante la plataforma ni se han detallado los pasos para incorporar a todos sus beneficiarios.

Más de 709 mil estudiantes del PASE-U ya reciben pagos mediante PUNCH

Durante la presentación al Consejo de Gabinete, la Caja de Ahorros informó que, en los últimos tres meses desde la implementación de PUNCH, más de 709 mil estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) han recibido pagos mediante esta herramienta.

La entidad también reportó las siguientes cifras:

Más de 414 mil tarjetas Mastercard entregadas a beneficiarios.

Más de 424 mil billeteras digitales habilitadas en teléfonos celulares.

Estos resultados forman parte de la implementación de PUNCH para los pagos de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

PUNCH también se utilizará para ayudas por el terremoto en Panamá

El Consejo de Gabinete también determinó que la herramienta podrá utilizarse para realizar pagos relacionados con la reparación de viviendas y la compra de materiales, como parte de la atención a los afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La medida busca facilitar la entrega de recursos a las personas damnificadas y permitir un seguimiento de los fondos destinados a la reconstrucción.

Sin embargo, todavía no se han precisado los montos, las fechas de desembolso ni los requisitos para recibir estas ayudas mediante PUNCH.

Gobierno busca pagar más de B/.2,600 millones en ayudas sociales mediante PUNCH

La Caja de Ahorros explicó que el objetivo es utilizar progresivamente la plataforma para canalizar los pagos de los programas de asistencia social del Gobierno Nacional, cuyo monto supera los B/.2,600 millones anuales.

La herramienta permitiría digitalizar los desembolsos y facilitar el acceso de los beneficiarios a servicios financieros.

Como parte de los controles establecidos, la tarjeta PUNCH tendrá restricciones de uso en determinados establecimientos, entre ellos bares y salones de belleza, así como otros comercios definidos por el IFARHU.

La entidad bancaria reiteró que la billetera digital no representa un costo para los beneficiarios de los programas sociales.