MIDES: cuarto pago de 120 a los 65 y otros programas será del 16 de noviembre al 4 de diciembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizará del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 2026 el cuarto pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), entre ellos 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián. En total, el desembolso previsto asciende a B/.54,455,670 para 187,056 beneficiarios.

¿Cuándo será el cuarto pago de 120 a los 65 y otros programas del MIDES?

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, informó que el cuarto pago se desarrollará entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026 a nivel nacional.

Los programas incluidos son:

120 a los 65: 117,125 beneficiarios.

Red de Oportunidades: 42,743 beneficiarios.

Ángel Guardián: 19,907 beneficiarios.

Bono Alimenticio Nutricional: 7,281 beneficiarios.

En conjunto, 187,056 personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema serán beneficiadas durante este período de pago.

Aprueban traslado de B/.47.4 millones para programas del MIDES

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida interinstitucional por B/.47,416,697, recursos que permitirán al MIDES hacer frente a los compromisos correspondientes a los programas de transferencias monetarias.

La mayor asignación adicional corresponde a 120 a los 65, con B/.35.1 millones. Para Red de Oportunidades se solicitaron B/.6.3 millones; para Ángel Guardián, B/.4.7 millones, y para el Bono Alimenticio Nutricional, cerca de B/.1.1 millones.

“Agradezco a la Comisión de Presupuesto la aprobación de este traslado de partida que va destinado a la atención de las poblaciones más vulnerables de nuestro país”, expresó Carles de Arango. “Agradezco a la Comisión de Presupuesto la aprobación de este traslado de partida que va destinado a la atención de las poblaciones más vulnerables de nuestro país”, expresó Carles de Arango.

El MIDES indicó que durante la administración del presidente José Raúl Mulino se han transferido B/.491,289,060 a beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada y que, durante ese período, 15,345 personas han sido incorporadas a estas iniciativas.