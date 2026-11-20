Un juez de garantías ordenó la desaprehensión del segundo sospechoso del atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, luego de que venciera el plazo legal para que compareciera ante la autoridad competente.

El hombre había sido detenido el miércoles 18 de noviembre en una plaza comercial de Chilibre, pero una condición médica impidió que se desarrollara la audiencia.

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Tras su aprehensión, el sospechoso fue trasladado al Hospital Santo Tomás, donde recibió atención médica y se le diagnosticó una infección, por la cual se le otorgó una incapacidad.

Fiscalía explica por qué fue desaprehendido el segundo sospechoso

La fiscal superior de San Miguelito, Leyda Sáenz, explicó que el vencimiento del plazo legal motivó la decisión judicial, debido a que el sospechoso no pudo comparecer ante el juez por su condición de salud.

Sin embargo, aclaró que las autoridades mantendrán vigilancia sobre el hombre y realizarán las gestiones correspondientes para solicitar nuevamente su aprehensión.

“Nosotros vamos a girar lo correspondiente conforme a derecho a fin de obtener primero la custodia policial de manera inmediata, después su condición médica a fin de girar nuevamente la orden de aprehensión”, expresó Sáenz.

¿Cuándo será la audiencia del sospechoso del atentado contra Rolando Rodríguez?

La fiscal indicó que la audiencia podrá desarrollarse cuando el investigado se encuentre en condiciones médicas adecuadas para comparecer ante la autoridad judicial.