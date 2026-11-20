El Parque Nacional Coiba, en Panamá, recibió la visita del crucero de expedición National Geographic Quest , con 80 pasajeros que participaron en actividades de exploración, educación ambiental y observación de fauna silvestre. La embarcación llegó al área protegida después de una travesía de tres días por distintos puntos de interés ecológico del golfo de Panamá y la península de Azuero.

Durante su visita, los turistas recorrieron playas, senderos y espacios educativos del parque, acompañados por guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), quienes explicaron las medidas de conservación necesarias para proteger sus ecosistemas.

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National Geographic Quest: ¿qué lugares visitaron los turistas en Coiba?

Los 80 pasajeros del crucero participaron en recorridos guiados por algunos de los principales atractivos naturales del Parque Nacional Coiba.

Entre los sitios visitados destacan:

Playa Gambute: uno de los espacios naturales incluidos en el recorrido.

Sendero Gambute: área donde los visitantes pudieron observar la vegetación y fauna del parque.

Sendero Los Monos: recorrido que permitió conocer distintas especies silvestres.

Centro de Visitantes: espacio educativo con exhibiciones e infografías sobre la historia, biodiversidad y conservación de Coiba.

Durante las caminatas, los turistas observaron especies como guacamayas rojas, loros verdes, monos cariblancos y monos aulladores.

Parque Nacional Coiba, un patrimonio natural reconocido por la UNESCO

Antes de la llegada del crucero, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dirigió un mensaje de bienvenida a los pasajeros y tripulantes mediante un video proyectado a bordo.

El ministro destacó que el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, debido a su importancia para la conservación de la biodiversidad.

Según la información divulgada por MiAmbiente, el área protegida cuenta con:

Aproximadamente 503 kilómetros cuadrados de superficie insular.

Más de 37 islas menores.

Más de 270,000 hectáreas marinas protegidas.

Entre 760 y 814 especies de peces registradas.

33 especies de tiburones y otros elasmobranquios, incluidos el tiburón martillo y el tiburón ballena.

Entre 20 y 23 especies de cetáceos, entre ellos la ballena jorobada.

Coiba también forma parte del Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical, una región de gran importancia para la conservación de especies marinas.

Expedición destaca el atractivo natural de Coiba para el turismo internacional

La expedición estuvo liderada por el naturalista panameño Richard Cahill, quien cuenta con más de 35 años de experiencia recorriendo los mares del continente.

Cahill destacó que Coiba continúa siendo uno de los destinos naturales que más impresionan a los visitantes, debido a su biodiversidad y riqueza ecológica.