Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán sus pagos correspondientes a diciembre de 2026 en fechas diferentes, según la modalidad de cobro. El calendario establece dos desembolsos mediante transferencia bancaria (ACH) y dos jornadas para quienes retiran sus pagos a través de cheques.
Contenido de interés: Jubilados y pensionados: fechas de pago de diciembre 2026 y qué se sabe del bono de B/.40.
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados por ACH en diciembre de 2026?
Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH) tienen las siguientes fechas:
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Jueves 3 de diciembre: primera quincena.
Viernes 18 de diciembre: segunda quincena.
Los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias registradas por los jubilados y pensionados.
Fechas de pago por cheque para jubilados y pensionados
Quienes cobran mediante cheque deberán acudir a los centros de pago habilitados por la CSS en las siguientes fechas:
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Viernes 4 de diciembre: primera quincena.
Lunes 21 de diciembre: segunda quincena.
Se recomienda a los beneficiarios verificar su modalidad de pago y acudir a los puntos correspondientes en las fechas establecidas para evitar inconvenientes.
El calendario de diciembre contempla los pagos regulares de las dos quincenas para jubilados y pensionados de la CSS.