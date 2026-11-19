Pagos de la CSS - Jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán sus pagos correspondientes a diciembre de 2026 en fechas diferentes, según la modalidad de cobro. El calendario establece dos desembolsos mediante transferencia bancaria (ACH) y dos jornadas para quienes retiran sus pagos a través de cheques.

La institución tiene programada la primera quincena para los días 3 y 4 de diciembre, mientras que la segunda se pagará el 18 y 21 de diciembre, dependiendo de si el beneficiario utiliza depósito bancario o cheque.

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Contenido de interés: Jubilados y pensionados: fechas de pago de diciembre 2026 y qué se sabe del bono de B/.40.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados por ACH en diciembre de 2026?

Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH) tienen las siguientes fechas:

Jueves 3 de diciembre: primera quincena.

Viernes 18 de diciembre: segunda quincena.

Los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias registradas por los jubilados y pensionados.

Sweet Life / Unsplash

Fechas de pago por cheque para jubilados y pensionados

Quienes cobran mediante cheque deberán acudir a los centros de pago habilitados por la CSS en las siguientes fechas:

Viernes 4 de diciembre: primera quincena.

Lunes 21 de diciembre: segunda quincena.

Se recomienda a los beneficiarios verificar su modalidad de pago y acudir a los puntos correspondientes en las fechas establecidas para evitar inconvenientes.

El calendario de diciembre contempla los pagos regulares de las dos quincenas para jubilados y pensionados de la CSS.