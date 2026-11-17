Jubilados y pensionados recibirán el segundo pago de noviembre hoy.

Este martes 17 de noviembre, los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago correspondiente al mes de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).

La fecha de desembolso varía según la modalidad de pago elegida por los beneficiarios, ya sea mediante transferencia bancaria o cheque.

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¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?

La CSS estableció las siguientes fechas para el segundo pago de noviembre:

Martes 17 de noviembre: jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante ACH o transferencia bancaria.

Jueves 19 de noviembre: jubilados y pensionados que cobran mediante cheque.

Jubilados y pensionados reciben el segundo pago de noviembre. CSS

La CSS recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas correspondientes a su modalidad de pago y consultar los canales oficiales de la institución ante cualquier duda relacionada con el desembolso de sus pensiones y jubilaciones.