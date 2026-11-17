Este martes 17 de noviembre, los jubilados y pensionados recibirán el segundo pago correspondiente al mes de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).
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¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?
La CSS estableció las siguientes fechas para el segundo pago de noviembre:
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Martes 17 de noviembre: jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante ACH o transferencia bancaria.
Jueves 19 de noviembre: jubilados y pensionados que cobran mediante cheque.
La CSS recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas correspondientes a su modalidad de pago y consultar los canales oficiales de la institución ante cualquier duda relacionada con el desembolso de sus pensiones y jubilaciones.