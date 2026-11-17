La empresa First Quantum Minerals Ltd. manifestó su disposición a participar en las conversaciones formales anunciadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino , para alcanzar un nuevo acuerdo relacionado con la mina Cobre Panamá . La compañía también expresó su respaldo al proceso de participación ciudadana que el Gobierno implementará de manera paralela a las negociaciones.

Mediante un comunicado, First Quantum señaló que cualquier nuevo acuerdo deberá respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas, la Constitución y los procedimientos legales establecidos.

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Contenido de interés: Mulino anuncia diálogo con Minera Panamá y establece condiciones para un posible acuerdo sobre Cobre Panamá

Los cinco principios de Mulino para negociar sobre Cobre Panamá

El presidente José Raúl Mulino estableció cinco principios que deberán orientar las conversaciones entre el Gobierno y la empresa:

Propiedad de los recursos: Los minerales del subsuelo pertenecen a Panamá.

Beneficio económico: El país deberá obtener el máximo beneficio económico, con resultados que se reflejen en todo el territorio nacional.

Soberanía: Ninguna empresa podrá tomar decisiones sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño.

Protección ambiental: Se exigirán altos estándares ambientales, controles estrictos, supervisión independiente y acceso público a la información.

Respeto a la ley: Cualquier acuerdo deberá cumplir con la Constitución y las leyes de Panamá.

First Quantum se pronuncia sobre el anuncio del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sobre el inicio de conversaciones formales con la mina de Cobre: “la compañía reconoce que cualquier nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas, su… pic.twitter.com/scdB39kG5X — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2026

First Quantum indicó que participará en las conversaciones tomando como referencia el informe de la Comisión Interministerial y los criterios establecidos por el mandatario.

La empresa también reconoció la importancia de que la ciudadanía participe en el proceso antes de que se alcance cualquier acuerdo, con acceso a información clara y transparente.

First Quantum estima 6,000 empleos directos ante una eventual reactivación

En su comunicado, la compañía sostuvo que una solución sostenible para Cobre Panamá debería generar beneficios económicos a largo plazo para el país, mediante empleos, contratación de proveedores locales, capacitación laboral e inversión comunitaria.

Según las estimaciones de First Quantum, una eventual reactivación de la mina podría generar:

6,000 empleos directos.

30,000 empleos indirectos.

Oportunidades comerciales para 2,000 proveedores registrados.

Estas cifras corresponden a proyecciones de la empresa y no representan empleos actualmente generados ni una reactivación aprobada.

¿Qué dijo First Quantum sobre los hallazgos ambientales?

La compañía también se refirió a los hallazgos ambientales de la auditoría integral realizada por SGS Global e indicó que las acciones correspondientes fueron incorporadas al proceso de seguimiento del cumplimiento ambiental en Cobre Panamá.

First Quantum aseguró que mantiene su compromiso de trabajar con el Gobierno para garantizar medidas de protección ambiental, supervisión y monitoreo transparente de la mina.

El comunicado no establece una fecha para la firma de un eventual acuerdo ni confirma la reapertura de Cobre Panamá.