El Ministerio de Salud ( Minsa ) anunció que, a partir de esta semana, ampliará el programa de teleconsulta por demanda espontánea a la región de Panamá Oeste, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios médicos, reducir los tiempos de espera y evitar aglomeraciones en las instalaciones de salud.

Esta modalidad permite que los pacientes reciban atención médica a distancia mediante videollamadas con un médico general. Actualmente, el servicio está disponible en las regiones de salud de Herrera, Los Santos y San Miguelito, y se proyecta ampliar gradualmente su cobertura a otras zonas del país.

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¿Qué enfermedades se pueden atender mediante las teleconsultas del Minsa?

Romualdo Navarro, jefe del Departamento de Organización y Desarrollo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, explicó que el programa está dirigido principalmente a pacientes con enfermedades o molestias de baja complejidad.

Entre las condiciones que pueden atenderse se encuentran:

Cuadros virales y resfriados.

Afecciones gastrointestinales.

Dolores articulares.

Otras condiciones de baja complejidad.

Consultas de orientación médica y seguimiento de tratamientos.

“Esta modalidad permite atender consultas por cuadros virales, resfriados, afecciones gastrointestinales, dolores articulares y otras condiciones de baja complejidad, además de brindar orientación médica y seguimiento a los pacientes”, explicó Navarro.

El @MINSAPma dio a conocer que a partir de esta semana el programa de tele-consulta por demanda espontánea será ampliado a la región de Panamá Oeste, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios médicos, reducir los tiempos de espera y evitar aglomeraciones en las… pic.twitter.com/1qCGDS7DIB — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2026

¿Se pueden obtener recetas médicas mediante una teleconsulta?

El funcionario detalló que, después de realizar la evaluación médica, el profesional de salud puede prescribir los medicamentos correspondientes, que posteriormente podrán retirarse en la farmacia de una instalación de salud.

Además, cuando la condición del paciente lo requiera, el médico podrá orientarlo y gestionar una referencia para recibir atención especializada.

El Minsa destacó que esta herramienta también ha permitido atender a personas con enfermedades crónicas cuyas viviendas resultaron afectadas y que perdieron sus recetas médicas, facilitando la continuidad de sus tratamientos.