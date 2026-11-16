El Instituto Técnico Superior Especializado ( ITSE ) mantiene abiertas hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026 las inscripciones para el primer cuatrimestre de 2027. Las personas interesadas deberán completar el proceso de inscripción y presentar los documentos solicitados por la institución dentro del plazo establecido.

Los aspirantes pueden inscribirse a través de la página web oficial del ITSE, https://www.itse.ac.pa/inscripcion , y entregar sus documentos en el Departamento de Admisión, ubicado en el edificio de administración, en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el ITSE en 2027?

La institución establece los siguientes requisitos para los aspirantes:

Panameños: cédula de identidad personal, original y copia.

Extranjeros: copia del pasaporte.

Créditos académicos de educación premedia (7.° a 9.° grado), original y copia.

Créditos académicos de educación media (10.° a 12.° grado), original y copia.

Diploma de educación media, original y copia.

Dos fotografías tamaño carné con fondo blanco.

Realizar la prueba de admisión PIENSE II.

El ITSE aclara que los créditos académicos y diplomas de educación premedia y media emitidos en el extranjero deberán estar convalidados por el Ministerio de Educación de Panamá (Meduca).

¿Cuánto cuesta la inscripción al ITSE?

De acuerdo con la institución, los aspirantes deberán considerar los siguientes costos:

B/.30.00: inscripción a la prueba de admisión PIENSE II.

B/.20.00: Curso de Reforzamiento Académico (CRA), dirigido a quienes no hayan aprobado la prueba PIENSE II.