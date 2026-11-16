El personal médico del Hospital Dra. Susana Jones Cano, en la CSS, ubicado en Villa Lucre, recibió capacitación en dos nuevas técnicas quirúrgicas de ortopedia y ginecología, orientadas a ofrecer procedimientos mínimamente invasivos, reducir los tiempos de rehabilitación y facilitar que los pacientes retomen sus actividades cotidianas en menor tiempo.

En la especialidad de ortopedia, se realizó un procedimiento de reemplazo de cadera mediante un abordaje anterior, técnica que permite acceder a la articulación desde la parte frontal del muslo. Para esta intervención se utiliza equipo especializado que facilita el posicionamiento del paciente, la exposición de los huesos y la colocación precisa de los implantes.

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Por su parte, en ginecología, se practicó una ablación por radiofrecuencia a una paciente que presentaba sangrado uterino. Este procedimiento utiliza calor generado mediante corriente eléctrica de radiofrecuencia para tratar tejido anormal o dañado.

El doctor Naeder Helmy, profesor de la Universidad Pública de Zúrich, Suiza, participó en la capacitación y explicó el funcionamiento de la técnica de ablación por radiofrecuencia. Mientras tanto, el doctor José Luis Oviedo, ginecólogo obstetra y especialista en Medicina Reproductiva, destacó que el procedimiento emplea un electrodo especial para generar calor y tratar el tejido.

“Este tipo de procedimiento está indicado para pacientes con índice de masa corporal elevada o con múltiples patologías”, señaló Oviedo.

Beneficios de las nuevas técnicas para los pacientes

Entre las ventajas señaladas durante la capacitación se encuentran:

Procedimientos mínimamente invasivos.

Menor tiempo de intervención quirúrgica.

Recuperación y rehabilitación más cortas.

Posibilidad de realizar determinados procedimientos de forma ambulatoria.

Retorno más rápido a las actividades diarias.

En las jornadas de capacitación en ginecología y obstetricia participaron siete médicos de cirugía, una anestesióloga, tres enfermeras del salón de operaciones y dos médicos internos que realizan su rotación en el Hospital Dra. Susana Jones Cano.