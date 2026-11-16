El personal médico del Hospital Dra. Susana Jones Cano, en la CSS, ubicado en Villa Lucre, recibió capacitación en dos nuevas técnicas quirúrgicas de ortopedia y ginecología, orientadas a ofrecer procedimientos mínimamente invasivos, reducir los tiempos de rehabilitación y facilitar que los pacientes retomen sus actividades cotidianas en menor tiempo.
Por su parte, en ginecología, se practicó una ablación por radiofrecuencia a una paciente que presentaba sangrado uterino. Este procedimiento utiliza calor generado mediante corriente eléctrica de radiofrecuencia para tratar tejido anormal o dañado.
El doctor Naeder Helmy, profesor de la Universidad Pública de Zúrich, Suiza, participó en la capacitación y explicó el funcionamiento de la técnica de ablación por radiofrecuencia. Mientras tanto, el doctor José Luis Oviedo, ginecólogo obstetra y especialista en Medicina Reproductiva, destacó que el procedimiento emplea un electrodo especial para generar calor y tratar el tejido.
“Este tipo de procedimiento está indicado para pacientes con índice de masa corporal elevada o con múltiples patologías”, señaló Oviedo.
Beneficios de las nuevas técnicas para los pacientes
Entre las ventajas señaladas durante la capacitación se encuentran:
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Procedimientos mínimamente invasivos.
Menor tiempo de intervención quirúrgica.
Recuperación y rehabilitación más cortas.
Posibilidad de realizar determinados procedimientos de forma ambulatoria.
Retorno más rápido a las actividades diarias.
En las jornadas de capacitación en ginecología y obstetricia participaron siete médicos de cirugía, una anestesióloga, tres enfermeras del salón de operaciones y dos médicos internos que realizan su rotación en el Hospital Dra. Susana Jones Cano.