Una decana y docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) continuará separada de su cargo, luego de que el juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, Víctor Serrano, rechazara una solicitud de revisión de medida cautelar presentada por su defensa. La funcionaria está imputada por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

La decisión se adoptó durante una audiencia celebrada la mañana del lunes 16 de noviembre de 2026, en la que el juzgador escuchó los argumentos de las partes.

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¿Por qué el juez mantuvo separada del cargo a la decana de la UNACHI?

El juez Serrano negó la solicitud presentada por el abogado defensor Ken Norman Paredes, al considerar que persisten los riesgos procesales identificados durante la audiencia inicial, entre ellos el peligro de destrucción de pruebas.

Juez niega solicitud de la defensa y mantiene separada del cargo a decana de la UNACHI... Más detalles en la web: https://t.co/ag5c6p1k77 pic.twitter.com/tkffkBiRk9 — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) November 16, 2026

En la diligencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Yazmina Montoya, mientras que el abogado José Pérez intervino como querellante en representación de la Caja de Seguro Social (CSS).

Tras conocer la decisión, la defensa de la imputada presentó un recurso de apelación. La audiencia correspondiente fue programada para el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 a.m.

¿Qué se investiga en el caso de la decana de la UNACHI?

La investigación está relacionada con hechos presuntamente ocurridos entre el 20 de junio de 2017 y el 29 de diciembre de 2022, período durante el cual la imputada habría ejercido simultáneamente, en un mismo horario, funciones como médica y como decana y profesora de la Facultad de Medicina.

Las autoridades investigan estas circunstancias como parte de una causa penal por presunto peculado.

La decisión judicial mantiene vigente la medida cautelar de separación del cargo, mientras continúa el proceso penal. La imputación no constituye una declaración de culpabilidad.