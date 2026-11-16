El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que exfuncionarios de la institución podrán retirar los cheques correspondientes al pago de prima de antigüedad de 2024, de acuerdo con el listado de números de cédula publicado por la entidad.
Contenido de interés: IFARHU recibirá documentos para créditos educativos 2027 desde este lunes: conoce dónde acudir
IFARHU publica listado de exfuncionarios para retirar cheques
El listado proporcionado contiene 63 números de cédula, distribuidos en dos bloques.
Primer bloque: 31 cédulas
-
9-725-1705
9-708-1434
2-736-987
2-741-857
4-278-99
7-91-96
6-700-1029
6-719-1090
6-722-2398
6-708-1535
8-878-293
6-72-213
7-97-921
7-703-3
9-720-102
9-185-238
9-754-95
10-24-695
10-701-2003
4-796-59
2-736-2034
8-514-489
4-118-228
8-918-1172
8-244-196
5-14-730
4-790-1835
8-508-185
8-807-1940
8-742-1958
8-528-1864
Segundo bloque: 32 cédulas
-
8-528-1874
8-840-1116
8-954-1138
8-736-615
8-927-2078
2-704-2125
8-905-265
8-331-241
4-702-996
12-710-150
5-704-1789
8-923-1109
7-701-766
8-820-2003
8-974-1646
7-711-2241
8-953-1410
10-700-1202
10-706-1762
9-740-24
9-741-2337
8-430-339
5-716-152
8-764-1799
8-310-21
5-713-2242
8-853-1735
4-712-1713
8-918-1395
8-701-1140
8-333-151
8-434-501
¿Dónde retirar los cheques de prima de antigüedad del IFARHU?
Los exfuncionarios incluidos en el listado podrán gestionar el retiro de sus cheques en las instalaciones del IFARHU.
La institución indicó que quienes laboraron en provincias y comarcas deberán acudir a la sede regional correspondiente.
Para obtener información sobre la entrega, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:
-
502-4504
-
502-4505
-
502-4506
-
502-4518
-
311, Centro de Atención Ciudadana.
También pueden consultar el portal institucional www.ifarhu.gob.pa.
Se recomienda verificar previamente la disponibilidad del cheque y los documentos exigidos para su retiro.