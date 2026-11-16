El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que exfuncionarios de la institución podrán retirar los cheques correspondientes al pago de prima de antigüedad de 2024, de acuerdo con el listado de números de cédula publicado por la entidad.

Los antiguos colaboradores deberán verificar si aparecen en la convocatoria antes de acudir a retirar sus prestaciones laborales. Quienes trabajaron en provincias y comarcas deberán presentarse en la sede regional correspondiente.

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IFARHU publica listado de exfuncionarios para retirar cheques

El listado proporcionado contiene 63 números de cédula, distribuidos en dos bloques.

Primer bloque: 31 cédulas

9-725-1705

9-708-1434

2-736-987

2-741-857

4-278-99

7-91-96

6-700-1029

6-719-1090

6-722-2398

6-708-1535

8-878-293

6-72-213

7-97-921

7-703-3

9-720-102

9-185-238

9-754-95

10-24-695

10-701-2003

4-796-59

2-736-2034

8-514-489

4-118-228

8-918-1172

8-244-196

5-14-730

4-790-1835

8-508-185

8-807-1940

8-742-1958

8-528-1864

Segundo bloque: 32 cédulas

8-528-1874

8-840-1116

8-954-1138

8-736-615

8-927-2078

2-704-2125

8-905-265

8-331-241

4-702-996

12-710-150

5-704-1789

8-923-1109

7-701-766

8-820-2003

8-974-1646

7-711-2241

8-953-1410

10-700-1202

10-706-1762

9-740-24

9-741-2337

8-430-339

5-716-152

8-764-1799

8-310-21

5-713-2242

8-853-1735

4-712-1713

8-918-1395

8-701-1140

8-333-151

8-434-501

¿Dónde retirar los cheques de prima de antigüedad del IFARHU?

Los exfuncionarios incluidos en el listado podrán gestionar el retiro de sus cheques en las instalaciones del IFARHU.

Un total de 65 excolaboradores del IFARHU podrán retirar el pago de sus prestaciones de Prima de Antigüedad, conforme al listado publicado.



Quienes laboraron en provincias y comarcas deberán acudir a la sede regional correspondiente. pic.twitter.com/GxmJZeNDSl — IFARHU (@IFARHU) November 16, 2026

La institución indicó que quienes laboraron en provincias y comarcas deberán acudir a la sede regional correspondiente.

Para obtener información sobre la entrega, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:

502-4504

502-4505

502-4506

502-4518

311, Centro de Atención Ciudadana.

También pueden consultar el portal institucional www.ifarhu.gob.pa.

Se recomienda verificar previamente la disponibilidad del cheque y los documentos exigidos para su retiro.