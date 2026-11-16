IFARHU se suma a iniciativa de oratoria inclusiva del IPHE.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) participará por primera vez en el Concurso de Oratoria Inclusiva del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), una iniciativa orientada a promover las habilidades comunicativas, expresivas y argumentativas de los estudiantes.

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¿Cuántos estudiantes participarán en el concurso de oratoria inclusiva?

Durante esta actividad participarán 18 estudiantes, seleccionados de un grupo inicial de 120 participantes provenientes de las 21 sedes del IPHE.

Esta iniciativa busca impulsar la educación inclusiva, reconocer las capacidades individuales y generar oportunidades para el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

IFARHU acompaña iniciativas de educación e inclusión

La participación del director del IFARHU, Carlos Godoy, en esta jornada representa un espacio de acompañamiento a iniciativas que promueven la educación, la inclusión y el reconocimiento del talento de los estudiantes panameños.

IFARHU acompaña iniciativas de educación e inclusión. ifarhu.gob.pa

A través de este tipo de actividades se busca generar espacios donde los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades, expresar sus ideas y demostrar sus habilidades de comunicación.

El Concurso de Oratoria Inclusiva representa una oportunidad para visibilizar el talento de los estudiantes y fortalecer los espacios de participación, promoviendo una educación con mayores oportunidades para todos.