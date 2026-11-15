IFARHU recibirá documentos para créditos educativos 2027 desde este lunes: conoce dónde acudir

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este lunes 16 de noviembre de 2026 la recepción de documentos para los interesados en solicitar financiamiento mediante el Programa de Crédito Educativo 2027, dirigido a estudiantes que desean continuar su formación académica y profesional.

La institución informó que los aspirantes podrán presentar la documentación requerida en cualquiera de sus sucursales y oficinas a nivel nacional.

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¿Dónde entregar los documentos para los créditos educativos del IFARHU 2027?

Los interesados en participar en el programa podrán acudir a las oficinas y sucursales del IFARHU en todo el país para entregar los documentos correspondientes al proceso de solicitud.

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El Programa de Crédito Educativo tiene como objetivo ofrecer alternativas de financiamiento a estudiantes que buscan continuar sus estudios superiores y fortalecer su preparación profesional.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito educativo del IFARHU?

El IFARHU exhortó a los aspirantes a consultar los requisitos y la documentación necesaria antes de acudir a sus instalaciones.

Para obtener información oficial, los interesados pueden utilizar los siguientes canales:

Página web: www.ifarhu.gob.pa.

Atención presencial: sucursales y oficinas del IFARHU a nivel nacional.

La institución recomienda a los solicitantes informarse sobre los documentos requeridos para iniciar correctamente el proceso.

Por el momento, el anuncio establece el 16 de noviembre de 2026 como fecha de inicio de recepción de documentos, pero no precisa una fecha límite para presentar las solicitudes.

La entrega de documentación forma parte del proceso de solicitud y no representa una aprobación automática del crédito educativo.