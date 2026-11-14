Panamá vs. Curazao: hora, dónde ver en vivo este domingo y qué necesita la Selección para clasificar

Panamá recibe a Curazao este domingo 15 de noviembre.

La Selección de Panamá buscará este domingo 15 de noviembre asegurar su clasificación a la Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y a la Copa Oro 2027, cuando enfrente a Curazao en el partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 6:00 p. m.

El encuentro será decisivo para el conjunto panameño, luego de que ambas selecciones empataran 0-0 en el partido de ida, disputado el pasado jueves 12 de noviembre en Curazao.

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¿Dónde ver Panamá vs. Curazao EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el partido de Panamá contra Curazao a través de las siguientes plataformas:

Televisión abierta: Telemetro y RPC TV.

Streaming: MEDCOM Go.

YouTube: canal de Deportes RPC.

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

Hora: 6:00 p. m. (hora de Panamá).

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez.

¿Qué necesita Panamá para clasificar ante Curazao?

Tras el empate sin goles en el encuentro de ida, la Selección de Panamá tendrá que buscar un resultado favorable en casa para conseguir su clasificación.

Estos son los posibles escenarios, según el formato de desempate descrito para la eliminatoria:

Victoria de Panamá: la selección nacional clasifica automáticamente a la siguiente fase.

Empate 0-0: el partido se extenderá a tiempos extras. Si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

Empate con goles: Curazao avanzaría por la regla del gol de visitante.

Derrota de Panamá: Curazao obtendría la clasificación.

Panamá buscará aprovechar su condición de local

Después de mantener su portería en cero durante el encuentro de ida, Panamá tendrá la oportunidad de definir la serie frente a su afición en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.