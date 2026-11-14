Concurso General de Becas del IFARHU: más de 68,000 estudiantes han recibido pagos

Jornada para recibir la tarjeta física para el cobro del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 68,144 estudiantes beneficiarios del Concurso General de Becas nuevas 2026 han recibido sus pagos, por un monto total de B/.25,455,260, según las cifras institucionales actualizadas al 9 de noviembre.

El programa contempla 118,019 nuevos beneficiarios, con una inversión prevista de B/.61,566,367. De acuerdo con los datos reportados, los desembolsos realizados hasta la fecha representan aproximadamente el 57.7% de los estudiantes contemplados para este concurso.

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IFARHU: avances en los pagos de becas vigentes de 2026

En cuanto a las becas vigentes de 2026, el informe del IFARHU registra 76,189 beneficiarios, con desembolsos que ascienden a B/.24,558,397.59.

Estas cifras forman parte del balance de pagos de los programas educativos administrados por la institución durante 2026.

IFARHU ha desembolsado más de B/.137 millones en 2026, beneficiando a más de 210 mil estudiantes. Además, prepara un nuevo pago de B/.40 millones para más de 366 mil estudiantes. pic.twitter.com/OGHcYe6bdM — IFARHU (@IFARHU) November 3, 2026

PASE-U 2026: ¿cuántos estudiantes han recibido el primer y segundo pago?

Por su parte, el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) presenta las siguientes cifras:

Primer pago del PASE-U: contempla una inversión de B/.87,907,890 para beneficiar a 801,399 estudiantes, correspondiente al pago por matrícula.

Segundo pago del PASE-U: se han realizado desembolsos a 582,825 estudiantes, por un monto de B/.64,089,980, correspondientes a la asistencia educativa del mes de octubre.

Los datos corresponden al informe del IFARHU actualizado al 9 de noviembre de 2026, que detalla los avances en los pagos del Concurso General de Becas, las becas vigentes y el PASE-U.