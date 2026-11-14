Concurso General de Becas del IFARHU: más de 68,000 estudiantes han recibido pagos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 68,144 estudiantes beneficiarios del Concurso General de Becas nuevas 2026 han recibido sus pagos, por un monto total de B/.25,455,260, según las cifras institucionales actualizadas al 9 de noviembre.
IFARHU: avances en los pagos de becas vigentes de 2026
En cuanto a las becas vigentes de 2026, el informe del IFARHU registra 76,189 beneficiarios, con desembolsos que ascienden a B/.24,558,397.59.
Estas cifras forman parte del balance de pagos de los programas educativos administrados por la institución durante 2026.
PASE-U 2026: ¿cuántos estudiantes han recibido el primer y segundo pago?
Por su parte, el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) presenta las siguientes cifras:
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Primer pago del PASE-U: contempla una inversión de B/.87,907,890 para beneficiar a 801,399 estudiantes, correspondiente al pago por matrícula.
Segundo pago del PASE-U: se han realizado desembolsos a 582,825 estudiantes, por un monto de B/.64,089,980, correspondientes a la asistencia educativa del mes de octubre.
Los datos corresponden al informe del IFARHU actualizado al 9 de noviembre de 2026, que detalla los avances en los pagos del Concurso General de Becas, las becas vigentes y el PASE-U.